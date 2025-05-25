Milli Yelkenci Ahmet Arel Barut, Optimist Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Geleceğin Yıldızı: Ahmet Arel Barut

Tekirdağ'da yaşayan ve 12 yaşında olan milli sporcu Ahmet Arel Barut, yelken alanında elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. Yelkene 6 yaşında başlayan Barut, bugüne kadar 2 Türkiye şampiyonluğu kazanarak kendisini geliştirdi ve ulusal ile uluslararası yarışlarda çeşitli dereceler elde etti.

Optimist Avrupa Şampiyonası'na Davet Edildi

En son Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi yarışlarında gösterdiği başarılar sayesinde milli takıma seçilen Barut, 28 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan 2025 Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Bu şampiyonada madalya kazanmayı amaçlayan Barut, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Başarıya Giden Yolda İnanılmaz Azim

Ahmet Arel Barut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yelkenin kendisine büyük bir mutluluk verdiğini belirtti. "2019'dan beri yelken yapıyorum. Yelkende 2 Türkiye birinciliği kazandım. Uluslararası yarışlarda da derecelerim var. Türkiye Yelken Federasyonu Yelken Ligi'nde bu sene güzel sonuçlar aldım ve bu sonuçların sonuçlarıyla 12 kişilik milli takım kadrosuna seçildim. Ülkemizde düzenlenecek şampiyonada mutlaka derece almak istiyorum." dedi.

Antrenörün Güvencesi

Tekirdağ Yelken Spor Kulübü antrenörü Berk Uzel, Ahmet Arel Barut'un yelkendeki gelişimini ve başarısını vurgulayarak, "Sporcumuz Ahmet, 12 kişilik milli takıma girerek ülkemizi temsil etme hakkını kazandı. Şimdi önümüzde kamp süreçleri var. Sıkı bir şekilde çalışacak ve Avrupa Şampiyonası'nda hem kulübümüzü hem de ülkemizi başarıyla temsil edecek." şeklinde konuştu.

Ahmet Arel Barut'un hedefi, kendi ülkesinde madalya kazanarak kariyerine yeni bir başarı eklemek. Yelkencilikteki azmi ve kararlılığıyla geleceğin yıldızı olmaya aday olan Barut, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir.

Tekirdağ'da yaşayan ve yelkende 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan 12 yaşındaki milli sporcu Ahmet Arel Barut, Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanmak istiyor.

Tekirdağ'da yaşayan ve yelkende 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan 12 yaşındaki milli sporcu Ahmet Arel Barut, Optimist Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, madalya kazanmak istiyor.