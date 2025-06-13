Milli Yüzücü Derin Çelikkanat Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Derin Çelikkanat Hızla Yükseliyor

Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla yüzmeye başlayan 15 yaşındaki Derin Çelikkanat, kısa sürede milli takıma yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Genç sporcu, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dedesinin Tavsiyesiyle Yüzmeye Başladı

2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ne dedesinin yönlendirmesiyle katılan Çelikkanat, bu branşta kariyerine adım attı. Kısa zamanda hem kilo verip hem de yüzme yeteneğiyle öne çıkan Çelikkanat, antrenör Can Şerifoğlu ile profesyonel antrenman yapmaya başladı.

Madalya Hedefi 17-24 Haziran’da

Çelikkanat, katıldığı yarışmalarda 4 Türkiye şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplamda 17 madalya kazandı. Şimdi ise 17-24 Haziran tarihlerinde Yunanistan’da düzenlenecek olan Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Çelikkanat’ın Antrenman Disiplini

AA muhabirine konuşan Çelikkanat, yüzmenin hayatını değiştirdiğini belirterek, sporun akademik başarısına ve özgüvenine büyük katkı sağladığını ifade etti. “İnanmak başarının yarısıdır” cümlesinin kendisi üzerinde büyük etkisi olduğunu vurgulayan genç yüzücü, sabah 5'te antrenman yaparak, okuldan sonra tekrar antrenmana devam ettiğini kaydetti.

Antrenör Can Şerifoğlu’ndan Destek

Derin Çelikkanat’ın azim ve disiplini üzerine konuşan antrenör Can Şerifoğlu, genç sporcunun dünya şampiyonasında başarılı olacağına inandığını belirtti. Şerifoğlu, “Derin'in hedefi büyük. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlara katılmasını da istiyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.

Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla başladığı yüzme sporunda kısa sürede milli takıma yükselen 15 yaşındaki Derin Çelikkanat, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla başladığı yüzme sporunda kısa sürede milli takıma yükselen 15 yaşındaki Derin Çelikkanat, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.