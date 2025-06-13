DOLAR
39,42 -0,18%
EURO
45,5 0,6%
ALTIN
4.339,89 -1,34%
BITCOIN
4.130.700,15 1,1%

Milli Yüzücü Derin Çelikkanat Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

15 yaşındaki milli yüzücü Derin Çelikkanat, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 11:47
Milli Yüzücü Derin Çelikkanat Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Derin Çelikkanat Hızla Yükseliyor

Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla yüzmeye başlayan 15 yaşındaki Derin Çelikkanat, kısa sürede milli takıma yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Genç sporcu, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Dedesinin Tavsiyesiyle Yüzmeye Başladı

2022 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"ne dedesinin yönlendirmesiyle katılan Çelikkanat, bu branşta kariyerine adım attı. Kısa zamanda hem kilo verip hem de yüzme yeteneğiyle öne çıkan Çelikkanat, antrenör Can Şerifoğlu ile profesyonel antrenman yapmaya başladı.

Madalya Hedefi 17-24 Haziran’da

Çelikkanat, katıldığı yarışmalarda 4 Türkiye şampiyonluğu da dahil olmak üzere toplamda 17 madalya kazandı. Şimdi ise 17-24 Haziran tarihlerinde Yunanistan’da düzenlenecek olan Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Çelikkanat’ın Antrenman Disiplini

AA muhabirine konuşan Çelikkanat, yüzmenin hayatını değiştirdiğini belirterek, sporun akademik başarısına ve özgüvenine büyük katkı sağladığını ifade etti. “İnanmak başarının yarısıdır” cümlesinin kendisi üzerinde büyük etkisi olduğunu vurgulayan genç yüzücü, sabah 5'te antrenman yaparak, okuldan sonra tekrar antrenmana devam ettiğini kaydetti.

Antrenör Can Şerifoğlu’ndan Destek

Derin Çelikkanat’ın azim ve disiplini üzerine konuşan antrenör Can Şerifoğlu, genç sporcunun dünya şampiyonasında başarılı olacağına inandığını belirtti. Şerifoğlu, “Derin'in hedefi büyük. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlara katılmasını da istiyoruz. Bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.

Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla başladığı yüzme sporunda kısa sürede milli takıma yükselen 15...

Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla başladığı yüzme sporunda kısa sürede milli takıma yükselen 15 yaşındaki Derin Çelikkanat, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla başladığı yüzme sporunda kısa sürede milli takıma yükselen 15...

Kırklareli'nde kilo vermek amacıyla başladığı yüzme sporunda kısa sürede milli takıma yükselen 15 yaşındaki Derin Çelikkanat, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Yüzücü Derin Çelikkanat Dünya Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor
2
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çocuklarla Tüpraş Stadı'nda Buluştu
3
Nehir Özcan'dan Avrupa Şampiyonası'nda Çifte Altın Madalya
4
Milli Atlet Esmanur Birdel, EYOF'ta Altın Madalya Hedefliyor
5
MKE Ankaragücü'nde Öncelik İç Huzur ve Finansal İstikrar
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı Romanya'yı Farkla Geçti
7
Trabzonspor’un yeni transferleri Lundstram ve Barisic Trabzon’a geldi! İşte ilk sözleri

Sağlık Bakanlığı'ndan Tarihi Rapor Yenileme Hamlesi

Haziran'da Çiftçilere Müjde: Destek Ödemeleri Geliyor!

Bolu'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25-33 Zam

İŞKUR'dan Engelli Girişimcilere 580.000 TL Destek

Erzurum'da İstihdama Dev Adım: Yüzlerce Kişiye Eğitim ve İş İmkanı

Çorum'da Orman Yangınlarına Karşı 4.5 Ay Sürecek Yasaklar Eklendi

Vakıfbank'tan Emeklilere İnanılmaz Kampanya: 27.000 TL Promosyon!

Alternatif Bank'tan 6.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ON Dijital, Vatan Bilgisayar İle Kredi Kolaylığı Sunuyor

Aile Bakanlığı'ndan Çocuklu Ailelere 1500 TL Destek Müjdesi

İstanbul'da 12 Haziran'da Planlı Elektrik Kesintileri

YYÜ'den İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Ücretsiz Giyim Desteği