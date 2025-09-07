DOLAR
Milli Yüzücü Kuzey Set, Yunanistan'da Altın Madalya Hedefliyor

15 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Set, 26 Eylül'deki Yunanistan Açık Su Yarışması'nda altın madalya hedefliyor; uzun vadeli hedefi ise Olimpiyat madalyası.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 11:30
Kuzey Set, Ordu doğumlu 15 yaşındaki Galatasaray Kulübü sporcusu, 26 Eylül'de Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışması'ında kürsüye çıkmak için hazırlanıyor.

Altınordu ilçesinde 5 yaşında yüzmeye başlayan Set, antrenörlüğünü yapan babası Barış Set'in yönlendirmesiyle bu branşa adım attı. Uluslararası yarışmalarda 3 madalya kazanan ve Türkiye şampiyonalarında çeşitli dereceleri bulunan milli sporcu, 2023'te milli takıma seçildi. Geçen yıl ise Ordu Kuzey Spor Kulübü'nden Galatasaray'a transfer oldu.

Başarılar ve hedefler

Set, Grand Prix 2024 Şampiyonası'nda 800 metre serbestte birinci, 200 metre kurbağada üçüncü oldu. Makedonya'da düzenlenen Uluslararası Açık Su Balkan Şampiyonası'nda ikincilik elde etti ve bazı yarışmalarda Türkiye rekorları kırdı.

Milli yüzücü, hedefini net ifade etti: "Bu yarışta hedefim altın madalya kazanmak." Uzun vadeli en büyük hedefinin ise tüm sporcular gibi Olimpiyat Oyunları'na katılarak olimpiyat madalyası almak olduğunu söyledi.

Antrenör baba: "Kuzey asla vazgeçmiyor"

Antrenör ve baba Barış Set, Kuzey'in hem havuz hem açık su yüzücüsü olduğunu belirterek, "Kuzey asla vazgeçmiyor" dedi. Erken yaşta yüzmeye başlayan sporcunun milli takıma seçilme hedefini gerçekleştirdiğini ve uluslararası madalya hedeflerini aşama aşama yakaladığını vurguladı.

Kentteki olimpik yüzme havuzunun bakıma alınması nedeniyle antrenmanlarını yaşadığı sitenin havuzunda ve denizde sürdüren Kuzey Set, babasıyla birlikte Yunanistan'daki yarış için hazırlıklarını sürdürüyor. Barış Set ayrıca, Kuzey'in 28 Kasım'da Macaristan'da düzenlenecek Central European Countries Meet yarışında milli takım ile Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.

