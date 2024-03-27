Millilerimiz Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçında deplasmanda Avusturya ile karşı karşıya geldi ancak beklenmedik bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Avusturya'nın 6-1'lik galibiyetinde savunma hatalarımız etkili oldu. Xaver Schlager, Baumgartner, Entrup ve Michael Gregoritsch (3) gibi oyuncuların golleriyle rakibimiz üstünlüğü sağladı.



Hakan Çalhanoğlu'dan Tek Gol

Mücadelenin 25. dakikasında penaltı kazanan millilerimizde Hakan Çalhanoğlu, bu fırsatı gole çevirdi.

Arda Güler ve Merih Demiral'dan Dönüş

Real Madrid'de forma giyen genç yetenek Arda Güler, milli takımda ikinci kez maça 11'de başladı. Merih Demiral ise yaşadığı sakatlık sonrası 5 maç sonra tekrar 11'de yer aldı.

A Milli Futbol Takımı'nı desteklemek için farklı ülkelerden ve şehirlerden gelen Türk taraftarlar, Ernst Happel Stadyumu'nda takımlarına büyük destek verdiler.

