Minik Sporculardan Olimpiyat Hayali

Minik Sporculardan Paris 2024 İçin Destek Mektupları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İstanbul'daki yaz spor okullarında eğitim alan minik sporcular, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporculara duygu dolu mektuplar yazdı.

Duygusal Mektuplar Hazırlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GSB Yaz Spor Okulu öğrencileri, Paris 2024'te madalya hedefleyen milli sporculara desteklerini ileten mektuplar hazırladı. İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki yaz spor okullarında eğitim gören çocuklar, olimpiyat heyecanını paylaştı.

Örnek Alarak Büyüyorlar

Minik sporcular, mektuplarında milli rakiplerini örnek aldıklarını ve büyüdüklerinde onların izinden giderek Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek istediklerini dile getirdi. Ay-yıldızlı takıma olimpiyatlarda başarı dileklerini ileten çocuklar, hayallerini paylaştı.

Sanat ve Spor Birleşti

Mektuplarında, milli forma, madalya, kupa, olimpiyat halkaları ve meşale gibi sembollerle süslemeler yer aldı. Kılıç branşında Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın sporcu olan Nisanur Erbil'in resmini çizen Hiranur Sarsık, milli eskrimci gibi olimpiyatlara katılma arzusunu vurguladı.