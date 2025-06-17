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Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Sivas'ta düzenlenen Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası, 5 yaş kategorisinde 5000'den fazla sporcunun katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 15:09
Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas'ta Başladı

Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Sivas’ta Yapılıyor

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas’ta organize edilen Minikler Türkiye Şampiyonası, 5 ayrı yaş kategorisinde hızlı bir başlangıç yaptı.

Şampiyona Detayları

Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada, ilk kez aynı anda 10 minderde; 10, 11, 12, 13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar yapılıyor. Toplamda 5 bini aşkın sporcu, Türkiye’nin gururu olabilmek için ter döküyor.

Açılış Töreni ve Son Tarih

Şampiyonanın açılış seremonisi, 19 Haziran Perşembe günü il protokolünün katılımıyla gerçekleşecek. Etkinlik, 22 Haziran Pazar günü sona erecek.

Gelecek Vaat Eden Yetenekler

Dereceye giren ve yeteneğiyle öne çıkan güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yakından takip edilerek gelişim kamplarına davet edilecek.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş kategorisinde düzenlenen...

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş kategorisinde düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, ilk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştiriliyor.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş kategorisinde düzenlenen...

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Sivas'ın ev sahipliğinde 5 ayrı yaş kategorisinde düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, ilk kez aynı anda 10 minderde 10-11-12-13 ve 14 yaş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştiriliyor.

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