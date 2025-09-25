Mithat Pala: Kasımpaşa maçıyla galibiyet serisini başlatacağız

Trendyol Süper Lig 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da futbolcu Mithat Pala, maça yönelik beklentilerini ve takımın durumunu değerlendirdi. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Pala, hedeflerinin üç puan almak olduğunu söyledi.

Hazırlık ve sezon değerlendirmesi

Pala, lige iyi bir başlangıç yapamadıklarının farkında olduklarını belirterek takımın son durumuna dair şunları ifade etti: "Elimizden gelen her şeyi yapıyorduk. Aslında son iki haftaya baktığımız zaman iki haftadaki 4 puan, puan açısından kötü değil ama tabii ki oynadığımız oyun açısından iki haftada bayağı eksiklerimiz var. Bunların farkına vardık."

Takımda yaşanan talihsiz sakatlıklara değinen oyuncu, bu süreçten ders çıkarıldığını ve gelecek haftalar için daha iyisini hedeflediklerini söyledi. Pala, maça iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Çok iyi çalıştık. Üç puan alıp bir serinin başlangıcını yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Rizespor'a bağlılık ve saha içi tutumu

Çaykur Rizespor'a 19 yaşında geldiğini hatırlatan orta saha oyuncusu, kulübe bağlılığını şöyle açıkladı: "Benim için burada önemli olan Rizespor oldu. Yani sahada bana nerede görev verilirse verilsin, Rizespor armasını taşıdığım o formayı giydiğim zaman sahada elimden ne geliyorsa onu vermeye çalıştım. Dediğim gibi benim için aslında çok fazla mevkiinin önemi yok. Rizespor'a hizmet etmek tek amacım. Bunun için de her sahaya çıktığımda elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum."

Pala, iç sahada taraftarın desteğini avantaja çevirerek 3 puan almayı hedeflediklerini yineleyerek sözlerini sonlandırdı.

