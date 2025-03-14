MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nda 3. Ayak Tamamlandı

MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın Üçüncü Ayağı Marmaris'te Gerçekleşti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yelken tutkunları arasında heyecan dolu anlara sahne olan MIYC Trio Cup Yat Yarışları 3. ayağı sona erdi. Bu yıl sadece üç yelkencinin yer alabileceği formatıyla dikkat çeken yarış, Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü tarafından düzenlendi.

Yarışlara Katılan Yat ve Sporcular

3. ayak yarışlarına Türkiye ve Rusya’dan toplamda 5 yelkenli yat ve 15 sporcu katıldı. Başhakem Ezgi Kalaycı yönetimindeki dümenci toplantısı, kulüp bahçesinde gerçekleştirildi. Yarış öncesinde yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina’dan ayrılarak antrenman turlarına çıktı.

Yarış ve Dereceler

Rüzgar koşullarına göre belirlenen parkurda, yatlar iki grup halinde yarışa start verdi. Finiş çizgisine ulaşan yelkenciler, yarın düzenlenecek ödül töreninde kupalarını alacaklar. Beş ayaktan oluşan kupanın 4. ayağı ise 28 Mart’ta gerçekleştirilecek.

Birincilik Elde Edenler

3. ayakta sınıflarına göre birinci olan yat ve dümencileri şu şekilde sıralandı:

ORC-A: Imagine - Mıknatıs Yachting ( Zafer Öznur )

) ORC-B: VMG (Doğukan Kandemir)

MIYC Trio Cup Yat Yarışları, yelkencilik tutkusunu artırarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece üç yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 3. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup 3. ayak yarışlarına, Türkiye ve Rusya'dan 5 yelkenli yat ile 15 sporcu katıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve yatlarda sadece üç yelkencinin bulunabileceği MIYC Trio Cup Yat Yarışları'nın 3. ayak mücadelesi sona erdi. Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği MIYC Trio Cup 3. ayak yarışlarına, Türkiye ve Rusya'dan 5 yelkenli yat ile 15 sporcu katıldı.