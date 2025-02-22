MKE Ankaragücü, Bandırmaspor'u 4-0 Geçti: Dalcı ve Gürsel Karşılaşmayı Değerlendirdi

MKE Ankaragücü, Bandırmaspor'u 4-0 Yendi

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Trendyol 1. Lig’de Teksüt Bandırmaspor’u 4-0 yendikleri için oldukça mutlu olduklarını belirtti. Dalcı, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, camia olarak zor günlerden geçtiklerini ve böyle bir galibiyete ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Mustafa Dalcı'nın Açıklamaları

Dalcı, şunları kaydetti: "Çok mutluyuz. Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuncularımın üzerinde ciddi bir baskı vardı. Oyun bazen önemli olmuyor, skor önemli oluyor. Bugün kazanmamız bizim için kritik bir durumdu. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Bu maça çıkarken ciddi eksiklerimiz vardı; Adanaspor maçında eksiklerimiz dönecek ve önümüze daha güvenli bakacağız. İnşallah lig sonunda mutlu olacağız. Her maçı kazanmak için oynayacağız."

Hakem İle İlgili Görüşleri

Mustafa Dalcı, "Kritik maçlarınıza yabancı hakem ister misiniz?" sorusuna cevap verirken ise, "Hatasıyla sevabıyla Türk hakemlerine güveniyorum. Yabancı VAR'a da karşıyım. Ben bir Türk olarak yabancı hakemi kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Owusu Kwabena ve Disiplin Konusu

Üç maçta iki kırmızı kart gören Owusu Kwabena ile ilgili konuşan Dalcı, "Tarihinde 3 kırmızı kart gördü, üçünü de Ankaragücü’nde gördü. Çok şey yapmak istedi, hata yaptı. Geçen haftaki kırmızı kart bence değildi. Oturup konuştuk, böyle bir disiplinsizliği asla yapmaması lazım," dedi.

Teksüt Bandırmaspor'un Yorumları

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 4-0’lık skorun oynanan oyunu yansıtmadığını ifade etti. Gürsel, mağlubiyet nedeniyle üzgün olduklarını belirtirken, "4-0'lık bir mağlubiyet var ortada. İlk yarıda rakibimiz lehine olan bir gol yaşandı, penaltı mıydı bilmiyorum. İkinci yarıya iyi başladık ama golü bulamadık. Sonuç 4-0 ama oyunun hakkı bu skor değildi," dedi.

Öğrenilen Dersler

Gürsel, maçı aynı ciddiyetle oynamaları gerektiğini vurgulayarak, "İyi bir ders oldu. Kafamızı kaldırıp hedefimiz doğrultusunda devam edeceğiz. Hedefimizde bir sapma yok," dedi.