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MKE Ankaragücü, Dalcio Gomes'le Anlaştı

MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Dalcio Gomes'i Kızılyıldız'dan kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:27
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:27
MKE Ankaragücü, Dalcio Gomes'le Anlaştı

MKE Ankaragücü, Dalcio Gomes'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig'in güçlü takımlarından MKE Ankaragücü, orta saha oyuncusu Dalcio Gomes'i kiralık olarak bünyesine katma kararı aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 'Dalcio Gomes Ankaragücü'müzde. Kulübümüz Dalcio Gomes'in, sezon sonuna kadar geçici transferi için Kızılyıldız kulübü ile anlaşmaya varmıştır.' ifadelerine yer verildi.

Bu transferle birlikte, Ankaragücü'nün sezon hedeflerini güçlendirmeyi planladığı belirtiliyor. Dalcio Gomes'in, takımın oyun dinamiklerine önemli katkılar sağlayacağı düşünülüyor.

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