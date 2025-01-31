MKE Ankaragücü, Eski Oyuncusu Owusu Kwabena'yı Transfer Etti

MKE Ankaragücü, Owusu Kwabena'yı Kiraladı

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, eski futbolcusu Owusu Kwabena'yı sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Owusu Kwabena'nın, sezon sonuna kadar geçici transferi için Ferencvaros Kulübü ile anlaşmaya varmıştır" ifadesine yer verildi.

Önemli Bir Katkı

Owusu Kwabena, MKE Ankaragücü forması giydiği 2021-2022 sezonunda, ekiplerinin 1. Lig'de şampiyon olmasında büyük bir katkı sağladı. Attığı 7 gol ile takımının başarısında önemli bir rol üstlendi.

Bu transferle birlikte, MKE Ankaragücü'nün sezon sonuna kadar kadrosunu güçlendirdiği görülmekte. Taraftarlar, Owusu Kwabena'nın dönüşünü heyecanla bekliyor.