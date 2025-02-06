MKE Ankaragücü, Gaetan Laura ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Demokratik Kongolu santrfor Gaetan Laura ile transfer konusunda anlaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Laura, Türkiye'deki son deneyimini Samsunspor ile yaşadı. Geçtiğimiz sezonun bir kısmında Gençlerbirliği forması giymişti. Bu sezon ise Samsunspor ile Trendoy Süper Lig'de 11 maça çıkarak performansını göstermişti.

MKE Ankaragücü, bu transfere ek olarak, takımın forvet gücünü artırmayı hedefliyor. Gaetan Laura'nın, kulübe katılmasıyla birlikte, önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.