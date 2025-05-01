MKE Ankaragücü, Keçiörengücü Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

MKE Ankaragücü, Keçiörengücü Maçına Hazırlanıyor

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 4 Mayıs Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, aerobik koşu ve topla yapılan koordinatif ısınma hareketleriyle başladı. İdman, taktik oyun ve serbest oyun bölümleriyle devam etti ve özel çalışmaların ardından soğuma hareketleriyle sona erdi.

Başkent ekibinde, bugün ameliyat olan Ertaç Özbir ve Erten Ersu antrenmana katılmazken, Dorin Rotariu fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Ayrıca, sarı-lacivertlilerin eski futbolcularından Dever Orgill antrenmanı ziyaret etti. Orgill, maç öncesi takıma ve teknik direktör Kaplan'a başarı diledi.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 4 Mayıs Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 4 Mayıs Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.