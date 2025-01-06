MKE Ankaragücü Kupada İskenderunspor'u Ağırlıyor

MKE Ankaragücü, İskenderunspor'u Konuk Ediyor

Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın İskenderunspor'u sahasında ağırlayacak. Eryaman Stadı'nda gerçekleşecek olan karşılaşma, saat 13:00'te başlayacak.

MKE Ankaragücü'nün Hedefleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda son iki sezonda yarı final mücadelesi veren MKE Ankaragücü, bu sezon grup aşamasına Bursa Nilüfer, Karşıyaka ve Menemen FK'yi mağlup ederek yükseldi.

İskenderunspor'un Yolu

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi İskenderunspor, grup aşamasına çıkmak için Tire 2021 FK ve Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'u eleyerek başarı göstermiştir.

Gruptaki Diğer Maçlar

MKE Ankaragücü, gruptaki diğer maçlarında Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor ile mücadele ederken; İskenderunspor ise Trabzonspor ve Solwie Energy Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.