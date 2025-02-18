MKE Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

MKE Ankaragücü'nde Olağanüstü Genel Kurul Kararı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü yönetimi, olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün toplandığı belirtilirken, önemli bir sürecin başlatıldığı ifade edildi.

Yönetimden Açıklama

Açıklamada, "MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu olarak, bugüne kadarki zorlu süreçlerde üzerimize düşen maddi ve manevi tüm sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettik. Gönlümüz ferah olsa da alınan sonuçlar, taraftarımızın ve camiamızın beklentileri doğrultusunda bu kararı almış bulunmaktayız" denildi.

Yönetim ayrıca, olağanüstü genel kurul gününe kadar takımın maddi ve manevi yanında olmaya devam edeceğini belirtti ve sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Olağanüstü genel kurul tarihinin ve yerinin en kısa zamanda açıklanacağı kaydedildi.