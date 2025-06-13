MKE Ankaragücü'nde Öncelik İç Huzur ve Finansal İstikrar

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, kulüp olarak önceliklerinin iç huzuru sağlamak olduğunu belirtti. Takımın transfer yasağının kaldırılmasının ise ikinci planda olduğunu ifade eden Tekin, "İlk öncelik transfer yasağını kaldırmak kesinlikle değil. Öncelik iç huzurdur. Personelin, futbolcuların maaşları daha önemli," dedi.

2. Lig'de yarışacaklarını ve sarı-lacivertli takımı hak ettiği yerlerle buluşturmak adına zorlu bir süreçle karşı karşıya olduklarını vurgulayan Tekin, kulübün yaşamsal faaliyetlerinin öncelikli olduğunu sözlerine ekledi.

Ankaragücü Ruhunu Gösterme Zamanı

Tekin, Ankaragücü'nün yarışmacı bir kimliğe sahip olması gerektiğini belirterek, "Ankaragücü bir yere gittiği zaman geldiği belli olmalı. Ankaragücü ruhunu göstermeliyiz. İçeride bunu sağlarsak başarı gelecektir," dedi. Transfer sürecinde Jamaikalı futbolcu Renaldo Cephas'a sözlü teklifler geldiğini belirten Tekin, oyuncuların iyi bir gelirle ayrılmasını beklediğini iletti.

Finansal Durum ve Borç Açıklamaları

Finansal açıdan sıkıntı yaşanmaması için Eylül ayına kadar 400 milyon lira kaynağın kulübe girmesi gerektiğinin altını çizen Tekin, "Faruk Koca'nın açıkladığı rakamlarla hemen hemen borç örtüşüyor. 2 milyar liranın üzerinde bir borç var," dedi. Bütün Ankara'nın Ankaragücü'ne sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

MKE ile İyi Niyetli Görüşmeler

MKE'nin kulüp için önemli bir paydaş olduğunu hatırlatan Tekin, geçmiş alacaklar için iyi niyetli görüşmeler gerçekleştireceklerini dile getirdi. "Sponsorluklar konusunda iyi hedefler koyuyoruz," diyerek, kulübün finansal istikrarını ön planda tuttuklarını ifade etti.

Mehmet Yiğiner'den Destek

Onursal başkan olarak ilan ettikleri Mehmet Yiğiner'in kendilerine maddi ve manevi destek sağladığını belirten Tekin, "Kendisi iki kez Ankaragücü'nü Süper Lig'e taşıdı ve şimdi de yanımızda," dedi. Taraftar katılımının önemine dikkat çeken Tekin, delege kampanyaları ile kulübe yeni üyeler kazandırdıklarını açıkladı.

Tüm bu gelişmeler, Ankaragücü'nün geleceği için kritik bir yol haritası çiziyor. Tekin, 400 yeni üye hedefinin ardından daha fazla üye kazanmayı amaçlıyor ve taraftarı kulübün can damarı olarak görüyor.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, 2. Lig'de yarışmacı bir takım olacaklarını ve sarı-lacivertli takımı hak ettiği noktalara getirmek istediklerini söyledi. MKE Ankaragücü Kulübünün mayıs ayında yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Gazi Ercüment Tekin, AA muhabirine açıklama yaptı.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Gazi Ercüment Tekin, 2. Lig'de yarışmacı bir takım olacaklarını ve sarı-lacivertli takımı hak ettiği noktalara getirmek istediklerini söyledi. MKE Ankaragücü Kulübünün mayıs ayında yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Gazi Ercüment Tekin, AA muhabirine açıklama yaptı.