MKE Ankaragücü'nden Dünya Engelliler Günü'nde Engelli Çocuklarla Antrenman

MKE Ankaragücü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocuklar ve ailelerini A Takım antrenmanında ağırladı; oyuncular, teknik ekip ve başkan etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:02
MKE Ankaragücü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli çocukları A Takım antrenmanında misafir etti

MKE Ankaragücü Spor Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli çocuklar ve ailelerini A Takım antrenmanına davet etti. Etkinlikte teknik direktör ve futbolcular çocuklarla birlikte antrenmana çıktı ve unutulmaz anlar yaşandı.

Kulüp başkanı Nuri Muhammet Yaman, günün anlamına dikkat çekerek tüm engelli vatandaşlara selamlarını iletti.

Kaan Erökten: "Biz artık evlere kapanmak istemiyoruz"

Etkinliğe katılan engelli birey Kaan Erökten duygularını şöyle ifade etti: "Başkentin çınarı Ankaragücü bize böyle bir sürpriz yaptı. Bizi yerlerinde ağırlayarak bizi çok mutlu etti. Bugünü engelli günü değil de engelli farkındalık günü olarak söylüyoruz. Engelli bireyleri bir gün değil her gün farkında olursanız daha iyi olur çünkü biz hayatta varız. Daima sizin aranızdayız, bizi görün, duyun ve anlayın. Biz artık evlere kapanmak istemiyoruz"

Harun Oğuz: "Şehrimizde büyük bir farkındalık oluşturdu"

Etkinliğe engelli oğlu Ali Batuhan ile gelen Harun Oğuz ise şunları söyledi: "3 Aralık Engelliler Günü’nde Ankaragücü’nün değerli başkanı engelli çocuklarımızı buraya davet edip, antrenmana dahil etmeleri bizi onurlandırdı. Şehrimizde büyük bir farkındalık oluşturdu. Engellileri ve çocuklarımızı hayatın içerisinde kabul etme açısından güzel bir etkinlikti. Teşekkür ediyoruz, Ankaragücü’ne başarılar diliyoruz"

Etkinlik, bir engelli taraftara forma hediye edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

