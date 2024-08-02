MKE Ankaragücü'nden Transfer Hamlesi: 5 Yeni İmza

MKE Ankaragücü'nde Yeni Transferler

Trendyol 1. Lig takımlarından MKE Ankaragücü, kadrosunu güçlendirmek amacıyla 5 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bu transferler, kulüp için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yeni İmzalar

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, futbolcular Mert Çetin ve Yusuf Emre Gültekin ile 1 yıllık, Diogo Coelho Özçakmak ile 1+1, Osman Çelik ve İsmail Çokçalış ile ise 2 yıllık sözleşme imzalandı. Bu yeni transferlerin, Ankaragücü'nde önemli katkılar sağlaması bekleniyor.