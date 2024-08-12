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MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor Maçının Sonuçları ve Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

MKE Ankaragücü, Şanlıurfaspor’u 2-0 mağlup etti. Teknik direktörler Cihat Arslan ve Erkan Sözeri maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 00:15
MKE Ankaragücü - Şanlıurfaspor Maçının Sonuçları ve Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor Maçından Önemli Notlar

MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Cihat Arslan, takımın performansını ve transfer durumunu değerlendirdi.

Cihat Arslan'dan Açıklamalar

Arslan, "Lige 3 puanla başlamak önemliydi. Adaptasyon sürecimiz var fakat rakipler bize daha fazla kapanarak oynamaya çalışacak. Eğer golü erken bulabilseydik, maç daha farklı olabilirdi" diye konuştu. İki santraforunun gol atmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Arslan, transfer süreci hakkında ise, "Transferi kapattığımızı düşünüyorduk ama hâlâ ihtiyaç var gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Renaldo Cephas ile ilgili bir soruya yanıt veren Arslan, "Cephas, antrenmanlara gelmiyor ve maça da katılmadı. Nerede olduğunu bilmiyoruz," dedi.

Eryaman Stadı'nın Zemin Durumu

Arslan, ayrıca Eryaman Stadı'nın zemininden de memnun olmadığını belirtmiş ve yetkililerin Eylül ayında zemin iyileştirmeleri yapacağına dair bilgi verdiklerini açıkladı.

Erkan Sözeri’nin Açıklamaları

Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri ise, ikinci yarının başında yedikleri golün planlarını bozduğunu söyledi. "Yorulana kadar iyiydik. İlk yarı çok pozisyon vermedik. Ligin en iyi takımlarından biriyle oynadık ve oyuncularım iyi bir performans sergiledi," diyen Sözeri, takımın performansının zamanla daha da gelişeceğini belirtti.

Sözeri, 1. Lig'in bu yıl Süper Lig seviyesinde olduğunu ve tüm takımların lige eşit bir şekilde mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

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