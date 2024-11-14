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MKE Ankaragücü ve Etimesgut Belediyespor Arasında Pilot Takım Anlaşması İmzalandı

MKE Ankaragücü ile Etimesgut Belediyespor, futbolcu gelişimini desteklemek için pilot takım anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 17:52
MKE Ankaragücü ve Etimesgut Belediyespor Arasında Pilot Takım Anlaşması İmzalandı

MKE Ankaragücü ve Etimesgut Belediyespor İş Birliğine Gidiyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Nesine 3. Lig takımı Etimesgut Belediyespor arasında önemli bir pilot takım anlaşması imzalandı. İmza töreni, MKE Ankaragücü'nün Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İmza Törenine Katılanlar

Etkinlikte, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Onuk ve Etimesgut Belediyespor Kulübü Başkanı Ümit Ozan yer aldı. İki kulüp arasındaki bu anlaşmanın, futbolcu gelişimini desteklemek ve genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak adına önemli bir adım olduğuna dikkat çekildi.

Geniş Kapsamlı İşbirliği

MKE Ankaragücü’nden yapılan açıklamada, anlaşmanın A takım ve altyapı seviyelerinde futbolcu gelişimini destekleme amacıyla oluşturulduğu ifade edildi. Bu bağlamda, kulüpler arasındaki iş birliğinin Türk futboluna önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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