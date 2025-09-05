MKE'den Ankaragücü'ne Destek Bekleniyor: Başkan Gazi Ercüment Tekin'in Çağrısı

MKE Ankaragücü Başkanı Tekin: "MKE'nin kulübümüze destek olmaması düşünülemez"

Nesine 2. Lig'de mücadele eden MKE Ankaragücü'nün başkanı Gazi Ercüment Tekin, Beştepe Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, sponsorları Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE)'nin göreve geldikleri son 3 ay içinde kendilerine herhangi bir destek vermediğini duyurdu.

MKE ile tarihsel bağ vurgulandı

Tekin, Kulübün MKE ile özdeşleştiğini hatırlatarak, "Bugün MKE'nin 75. yılı, Ankaragücü'müzün de 115. yılı. Kuruluşunda şehitler vermişiz, o dönem futbolcularımız aynı zamanda o kurumun işçileri. Yani MKE bizimle özdeşleşmiş bir kurum. Armamızın içine girmiş MKE. Bu konumdayken MKE'nin kulübümüz Ankaragücü'ne destek olmaması düşünülemez." ifadelerini kullandı.

Başkan Tekin, tepkisini "MKE'nin önüne gidip siyah çelenk mi bırakmalıyız?" sözleriyle sürdürdü ve taraftarla eylem yapma ihtimalini anımsattı. Tekin, "Ankaragücü MKE'dir, MKE Ankaragücü'dür. Değişmesi de mümkün olmaz." diyerek kurumun sorumluluğuna dikkat çekti.

Geçmiş destek miktarı ve son kesinti

Tekin, MKE'nin 06.12.2019 ile 25.01.2023 tarihleri arasında kulübe 11 milyon 153 bin avro aktardığını belirtti. Bu destekler için teşekkür eden Tekin, "Ama biz geldiğimizden beri yaklaşık üç ayı geçti, MKE'den henüz herhangi bir destek alamadık." dedi.

Başkan, 25.01.2023 tarihinden sonra MKE tarafından kulübe sponsorluk veya reklam bedeli gibi bir gelir gelmediğini vurguladı ve bu tutarın bugünkü karşılığının 535 milyon TL'nin üzerinde olduğunu belirtti. Tekin, geçmiş dönemde yapılan yardımlar için teşekkür ederek, güncel yönetim anlayışıyla Ankaragücü'nün borçlarını aşağı çekmeye başladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanından randevu talebi ve iletilen mektuplar

Tekin, Recep Tayyip Erdoğan'dan destek beklediklerini, durumu anlattıkları bir mektup gönderdiklerini ve Cumhurbaşkanından randevu talep ettiklerini açıkladı: "Sayın Cumhurbaşkanımıza bizim yönetimimizin randevu talebi de var. Ülke gündeminden dolayı yoğun bir gündem var. Ama bir 5 dakika Ankaragücü'nü anlatsak Sayın Cumhurbaşkanımız çok net şekilde anlayacağını ve bize destek olacağından hiçbir şüphemiz yok."

Ayrıca Tekin, mektuplarının muhatapları arasında Savunma Bakanı Yaşar Güler, MKE Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Kavaklıoğlu ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'in de bulunduğunu bildirdi.

Kapanış: Destek beklentisinin önemi

Tekin, MKE'nin sağlayacağı desteğin kurum için küçük, kulüp için ise hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu paralar MKE için büyük paralar değildir ancak Ankaragücü için ciddi rakamlardır. Aldığımız borç yükü çünkü ortadadır. Kulübün sahibi olması nedeniyle kesinlikle desteğini esirgememeli." dedi. Tekin, yaşanan geçmiş menfur olaylar nedeniyle yardımların kesildiğini ancak bugünkü yönetim anlayışında bir değişim olduğunu ve borçların azaldığını, "Geldiğimiz rakamlardan 60-70 milyon şu anda daha aşağıda borç" ifadeleriyle aktardı.

Son olarak Tekin, "Biz Ankara'nın zenginleri değiliz. Biz bu kulübü yaşatmak için geldik. İki bacamız tütsün diye geldik. Bir takımımız olsun, sahaya çıkalım, armamız yaşasın diye geldik. Çok şükür bu hedeflerin hepsini gerçekleştirdik. Ancak sürdürülebilir bir şeylerin yapılması noktasında Ankaragücü'nün açıkça desteğe ihtiyacı vardır. Bu anlamda MKE Ankaragücü'ne destek olmakla bizce mükelleftir." sözleriyle çağrısını yineledi.