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Modern Pentatlonda Tek Başkan Adayı: Serhat Aydın

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun genel kurulunda Serhat Aydın tek aday olarak yer alacak.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:20
Modern Pentatlonda Tek Başkan Adayı: Serhat Aydın

Serhat Aydın, Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığı İçin Tek Aday

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, 29 Eylül tarihinde düzenlenecek olağan seçimli genel kurul için önemli bir gelişme yaşadı. Federasyondan yapılan resmi açıklamaya göre, yalnızca Serhat Aydın başkan adayı olarak belirlendi.

Adaylık Süreci Tamamlandı

Federasyonun yaptığı duyuruda, başkan adaylığı için başvuru sürecinin sona erdiği vurgulandı. Yapılan değerlendirmelere göre, 19 Eylül 2024 tarihinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Seçim Komisyonu Toplantısı'nda, yalnızca Serhat Aydın'ın federasyon başkanlığı başvurusu kabul edilmiştir.

Bu durum, Modern Pentatlon camiasında yeni bir dönemin habercisi olabilir. 29 Eylül'de yapılacak olan genel kurulda, Aydın'ın yönetiminde yeni projelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.

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