Montella: 'Çok kolay maç değildi' — Türkiye 2-0 Bulgaristan

Vincenzo Montella: 'Çok kolay maç değildi'

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Vincenzo Montella düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı ve gelecek planlarını değerlendirdi.

Maç değerlendirmesi

Montella, oyuncularını tebrik ederek başladığı konuşmasında, takımın maç boyunca gösterdiği mücadeleye vurgu yaptı. 'Öncelikle futbolcularımızı tebrik etmek istiyorum. Çok kolay maç değildi. Bulgaristan'ı da tebrik etmek istiyorum,' dedi.

Deneyimli teknik adam ikinci yarıda rakibe birkaç pozisyon verdiklerini ve bunun kendisini üzdüğünü belirtti. Ayrıca, sakatlık endişesi yaşayan Kaan için 'Kastan dolayı problem yaşadı. Durumu yarın sabah belli olur' ifadelerini kullandı.

İspanya maçı ve rotasyon

İspanya karşılaşmasının grubun sıralamasında büyük fark oluşturmayaceğini, ancak kendileri için önemli olduğunu söyleyen Montella, 'Bugün o maç için futbolcularımızı koruduk. Sahaya hangi dizilişi koyarsak koyalım, rekabet yüzdesi çok yüksek. Tüm futbolcularımıza güveniyoruz' şeklinde konuştu.

Bursa atmosferi ve Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu'nun santrfor olarak performansı ve tribün coşkusu hakkında Montella, 'Bursa'da inanılmaz bir tutku yaşadık. Bu bizi duygulandırdı. İtalyan bir arkadaşım hayatında ilk defa böyle bir atmosfer gördüğünü söyledi. Kerem takımı inanılmaz ayağa kaldırıyor. Herkes hırslı şekilde onun peşinden gidiyor' değerlendirmesinde bulundu.

Montella, ayrıca Barış ve Orkun gibi oyuncuları koruma planlarının olduğunu, mart ayında tam kadro gitmek istediklerini ve buna göre kararlar aldıklarını ekledi.

Sarı kartlar ve sakatlıklara yaklaşım

Sarı kart cezaları konusunda titiz davranacaklarını söyleyen Montella, 'Akıllı olmamız gerekiyor. Sınırdakileri biliyoruz. Hepsini korumamız ve mantıklı hareket etmemiz lazım. Temiz bir şekilde mart ayına girmemiz gerekiyor.' ifadelerini kullandı. Hakan için gösterdiği performansı överken ağrı hissettiğini, dolayısıyla sakatlıklardan korumaları gerektiğini belirtti. Kaan için de aynı endişeyi paylaştı.

Play-Off ve torba değerlendirmesi

Play-Off'ta İtalya ile eşleşme ihtimali hatırlatıldığında Montella, bunun düşük bir olasılık olduğunu söyleyerek, 'Aksi bir durum olmazsa birinci torbadan gideceğimizi biliyoruz. Mekanizmaları benden daha iyi tanıyorsunuz' diye konuştu.

Takım ruhu ve gelecek hedefleri

Montella, görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını ve takım ruhunun hiçbir zaman eksik olmadığını vurguladı: 'Öncelikle normal olan şeyleri normalleştirmemiz gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz.'

