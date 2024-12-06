Montella'dan 2026 Dünya Kupası Hayali: 'Orada Olmalıyız!'

Vincenzo Montella'nın Hedefi: 2026 Dünya Kupası

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmanın hayalini kurduklarını belirtti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı ile birlikte Brand&Sport Summit 2024'te açıklamalarda bulunan Montella, "Tüm konsantrasyonumuz en iyi şekilde hazırlanmak ve Dünya Kupası bileti almak. Orada olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

EURO 2024'te Üst Düzey Performans

EURO 2024'te sergiledikleri performansa değinen Montella, "Attığımız 8 golün 7'si farklı futbolculardan geldi. Herkesin gol atabileceği bir takım oluşturmayı hedefliyorum." şeklinde konuştu. Macaristan ile karşılaşacakları UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarına favori olarak çıktıklarını belirten Montella, "Zorlu rakiplerle karşılaşacağız ama gelişmeye devam edeceğiz." diyerek takımın hedeflerini dile getirdi.

Arda Güler'e Güven

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in performansını değerlendiren Montella, "Rekabetin üst düzey olduğu bir takımda forma şansı bulmaya çalışıyor. Arda, savaşmayı ve mücadele etmeyi öğrendi." ifadelerini kullandı.

Türk Futbolundan Beklentiler

Montella, Türkiye'deki futbol görselinin gelişmesini değerlendirerek, "Türkiye'de teknik seviyesi çok yüksek maçlar seyredemiyoruz. İngiltere'de her zaman üst düzey müsabakalar izleyebilirsiniz." dedi.

Ceyhun Kazancı: "Dünya Kupası'na Gitmenin Zamanı Geldi"

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılarak 24 yıllık özleme son vermek istediklerini ifade etti. Kazancı, "Oyuncu grubu birbirine yakın ve güzel bir ortam yaratılmış durumda. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz; artık zamanı geldi." dedi.

Alt Yaş Kategorilerine Dikkat

Kazancı, milli takımlardaki alt yaş kategorilerinin önemine değinerek, "En doğru oyuncuları erken yaşta milli takıma kazandırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. TFF olarak UEFA ile geliştirdikleri ilişkiler hakkında da bilgi veren Kazancı, pozitif gelişmeler olacağını umduklarını belirtti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Maslak 42 Venue'de gerçekleştirilen Brand&Sport Summit 2024'e katılarak açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Maslak 42 Venue'de gerçekleştirilen Brand&Sport Summit 2024'e katılarak açıklamalarda bulundu.