Montella'dan Kenan Yıldız'a Övgüler

Montella'nın Kenan Yıldız Hakkındaki Övgüleri

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız’ın, Inter karşısında attığı 2 golle dikkat çektiğini belirtirken, genç futbolcunun performansının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

Kenan Yıldız’ın Başarısı

Montella, Serie A’da oynanan Inter-Juventus maçının ardından yaptığı değerlendirmede, "19 yaşındaki bir oyuncunun bu maçta 2 gol atması gerçekten etkileyici. Kenan, kendini gerçekleştirmede ve takım arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurmada önemli bir adım attı. Bu başarıları hak ediyor," dedi.

Thiago Motta Hakkındaki Yorumlar

Yıldız'ın yedek başlaması ile ilgili olarak Montella, Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta hakkında şüphe duymadığını belirtti ve Kenan'ın mental gücünü övdü: "O, olgun bir genç ve asla hata yapmaz. Eğer sol açıkta oynuyorsa bu onun en iyi pozisyonu," ifadelerini kullandı.

İtalyan Futbolu Açısından Önemli Bir Maç

Inter-Juventus mücadelesinin 4-4 sonuçlandığına dikkat çeken Montella, "Bu skora alışkın değiliz. İki takım da birçok pozisyon üretti, bu da İtalyan futbolu için güzel bir reklam oldu," dedi. Ayrıca, Inter'in takım olarak 4-2 öndeyken maçı kazanma fırsatını değerlendiremediğini belirtti.

Türk Milli Takımı Üzerine Düşünceler

Montella, Roma ile ilgili sorulara yanıt verirken, "Türk Milli Takımı'nın başında olmaktan son derece mutluyum," diyerek, herhangi bir çağrı alınmasının kendisini zor durumda bırakabileceğini söyledi.

Milli Takımın Performansı

Sürekli artırılan başarıları nedeniyle olumlu dönüşler aldığını belirten Montella, "Bir milli takım teknik direktörü için her maç final niteliğinde. Takımın konsantrasyonunu yüksek tutmak zorlu, ancak şu ana kadar iyi sonuçlar aldık," diye ekledi.

Sahada Olmanın Önemi

Bütün antrenörlerin sahada olmayı sevdiğini söyleyen Montella, "Ben durmaksızın çalışıyorum. Avrupa'daki ligleri takip ediyor ve hem teknik direktör hem de oyuncu izleme birimi gibi çalışıyorum. Bu süreç benim için harika bir deneyim," değerlendirmesinde bulundu.