Montella'nın EURO 2024 kadrosu netleşiyor! İlk 11'den 8 isim belli oldu!

Montella'dan EURO 2024 Kadrosu Sürprizi! 8 İsim Belli, Abdülkerim'in Partneri Kim Olacak?



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'e hazırlanan milli takımda, İtalya ve Polonya ile oynanan özel maçlarda yaptığı denemelerin ardından kafasındaki şablonu büyük ölçüde oturttu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Montella, takımın ana omurgasını oluşturacak 8 ismi belirledi.



Montella'nın 8 Ası:

Kaleci: Mert Günok

Defans: Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı

Orta Saha: İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci

Forvet: Barış Alper Yılmaz

Montella'nın bu tercihlerinde, son dönemdeki performansları ve milli takım uyumu ön plana çıktı. Özellikle Arda Güler'in yükselişi ve milli takımda gösterdiği özgüven, Montella'yı etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Abdülkerim'in Partneri Kim Olacak?

Abdülkerim Bardakçı'nın milli takımda partneri olacak isim ise şu an için merak konusu. Montella, bu konuda farklı alternatifleri değerlendiriyor ve son kararı EURO 2024'e yakın bir zamanda vermesi bekleniyor.

Montella'nın EURO 2024'te nasıl bir oyun tarzı benimseyeceği ve hangi 3 ismi bu 8'liye ekleyeceği ise büyük merak konusu.