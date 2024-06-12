Bist 100
10.171,85 1%
DOLAR
32,38 0,2%
EURO
34,86 0,21%
ALTIN
2.396,51 0,06%

Montella'nın EURO 2024 kadrosu netleşiyor! İlk 11'den 8 isim belli oldu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 için ideal 11'inin 8 ismini şimdiden belirledi.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 10:58
Montella'nın EURO 2024 kadrosu netleşiyor! İlk 11'den 8 isim belli oldu!

Montella'dan EURO 2024 Kadrosu Sürprizi! 8 İsim Belli, Abdülkerim'in Partneri Kim Olacak?

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'e hazırlanan milli takımda, İtalya ve Polonya ile oynanan özel maçlarda yaptığı denemelerin ardından kafasındaki şablonu büyük ölçüde oturttu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Montella, takımın ana omurgasını oluşturacak 8 ismi belirledi.

Montella'nın 8 Ası:

Kaleci: Mert Günok

Defans: Ferdi Kadıoğlu, Abdülkerim Bardakçı

Orta Saha: İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, İrfan Can Kahveci

Forvet: Barış Alper Yılmaz

Montella'nın bu tercihlerinde, son dönemdeki performansları ve milli takım uyumu ön plana çıktı. Özellikle Arda Güler'in yükselişi ve milli takımda gösterdiği özgüven, Montella'yı etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Abdülkerim'in Partneri Kim Olacak?

Abdülkerim Bardakçı'nın milli takımda partneri olacak isim ise şu an için merak konusu. Montella, bu konuda farklı alternatifleri değerlendiriyor ve son kararı EURO 2024'e yakın bir zamanda vermesi bekleniyor.

Montella'nın EURO 2024'te nasıl bir oyun tarzı benimseyeceği ve hangi 3 ismi bu 8'liye ekleyeceği ise büyük merak konusu.

İLGİLİ HABERLER

Bitcoin füze gibi çakıldı! O tarihten sonra birden fırlayacak

Yatırımını ona yapan parasını beşe katlayacak! Ekonomistler ısrarla işaret etti

Gram altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! Yeni fiyatı gören soluğu kuyumcuda alacak

Bugün ve yarın harekete geçen kazanacak! Bedava bayram alışverişi hizmeti başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
7
Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

O bankaya borcu olan sonunda oh çekecek! Tek seferde hepsi sıfırlanıyor

Bakanlık ve valilik personel alımı yapıyor! O illerde iş arayanlara duyuruldu

En düşük emekli maaşında ibre tersine döndü! Yeni maaş bu rakam olacak

TOKİ 10 bin TL taksitle konut satıyor! Hiç evi olmayanlara talih kuşu kondu

Bugün ve yarın harekete geçen kazanacak! Bedava bayram alışverişi hizmeti başladı

Memurlara 1 sene boyunca sosyal destek onayı! Maaş ek 8500 TL ödenecek

Akaryakıtta 8 TL'lik büyük zam tarihi açıklandı! Depoyu fullemeyen yandı

Bitcoin füze gibi çakıldı! O tarihten sonra birden fırlayacak

Bir kuruş fazla ödemeyeceksiniz! Faizsiz 100 bin TL kredi başvurusu açıldı

Yatırımını ona yapan parasını beşe katlayacak! Ekonomistler ısrarla işaret etti

Gram altın fiyatları paraşütsüz çakıldı! Yeni fiyatı gören soluğu kuyumcuda alacak

Çalışanlara Haziran piyangosu vurdu! O tarihte ikramiyenin kralı ödenecek