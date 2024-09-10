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Motosiklet Camiası Bekir Yunus Uçar'ı Yaşatacak

TMF, merhum Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına özel yarışlar düzenleyecek, motosiklet tutkunları ona vefasını gösterecek.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 11:23
Motosiklet Camiası Bekir Yunus Uçar'ı Yaşatacak

Motosiklet Dünyasında Uçar'ın İzi Silinmeyecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, merhum başkan Bekir Yunus Uçar'ın anısını yaşatmak için Afyonkarahisar'da özel yarışlar düzenleyeceklerini duyurdu. Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun kurucu lideriydi ve motosiklet sporuna verdiği katkılarla biliniyordu.

Uçar, 25 Ağustos'ta geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybederek, sadece ailesini değil, motosiklet camiasını da derinden üzdü. Onun anısına, 4-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ve NG Afyon MotoFest etkinliklerinde özel bir anı köşesi açıldı ve katılımcılar Uçar'la ilgili anılarını yazabilecekleri bir defterle buluştular.

Gelecek Yıllarda Unutulmayacak Etkinlikler

Baysan, Uçar'ın motosiklet camiasındaki yerini hiçbir zaman unutturmayacaklarını belirtti. "Uçar'ın anısına, Afyonkarahisar'da ya da başka pistlerde özel yarışlar düzenleyeceğiz," dedi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve pek çok milletvekili, sporcu ve vatandaşlar, Uçar'a duyduğu saygıyı anı defterine yazdıkları mesajlarla iletti. Bu noktada Baysan, "Uçar'ın vefatının ardından MXGP'nin ana sayfasında yer verilmesi, durumun ciddiyetini gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Uçar'ın Hatırası Her Zaman Yaşatılacak

Ogün Baysan, Uçar ile 20 yıl birlikte çalıştığını ve onun kişisel olarak çok sevilen biri olduğunu belirtti. Uçar'ın Türkiye'deki sporcuların yetişmesinde büyük katkıları olduğunu vurgulayan Baysan, "Onunla ilgili duygu dolu sayfalarla karşılaştım. Herkes arkasından güzel anılar bırakmak ister. Biz de bunu başarmaya çalışacağız," dedi.

Sonuç olarak, Bekir Yunus Uçar, motosiklet dünyasında kalıcı bir miras bırakarak, her zaman hatırlanacak.

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest)...

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) kurucu ve merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 25 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından 4-8 Eylül'de düzenlenen MXGP Türkiye ile NG Afyon MotoFest'in yapıldığı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Uçar anısına özel köşe oluşturuldu ve anı defteri bırakıldı.

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest)...

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) kurucu ve merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 25 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından 4-8 Eylül'de düzenlenen MXGP Türkiye ile NG Afyon MotoFest'in yapıldığı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Uçar anısına özel köşe oluşturuldu ve anı defteri bırakıldı.

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest)...

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) kurucu ve merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 25 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından 4-8 Eylül'de düzenlenen MXGP Türkiye ile NG Afyon MotoFest'in yapıldığı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Uçar anısına özel köşe oluşturuldu ve anı defteri bırakıldı.

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest)...

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) kurucu ve merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 25 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından 4-8 Eylül'de düzenlenen MXGP Türkiye ile NG Afyon MotoFest'in yapıldığı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Uçar anısına özel köşe oluşturuldu ve anı defteri bırakıldı.

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest)...

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) kurucu ve merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 25 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından 4-8 Eylül'de düzenlenen MXGP Türkiye ile NG Afyon MotoFest'in yapıldığı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Uçar anısına özel köşe oluşturuldu ve anı defteri bırakıldı.

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest)...

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) kurucu ve merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 25 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından 4-8 Eylül'de düzenlenen MXGP Türkiye ile NG Afyon MotoFest'in yapıldığı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Uçar anısına özel köşe oluşturuldu ve anı defteri bırakıldı.

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest)...

Afyonkarahisar'a Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) kurucu ve merhum başkanı Bekir Yunus Uçar'ın 25 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin ardından 4-8 Eylül'de düzenlenen MXGP Türkiye ile NG Afyon MotoFest'in yapıldığı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde Uçar anısına özel köşe oluşturuldu ve anı defteri bırakıldı.

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