MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. Ayağı Uşak'ta Gerçekleşti

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 6. Ayak Yarışları Uşak'ta Tamamlandı

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 6. ayağı, Uşak Belediyesi Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. Organizasyonda, 53 sporcu çeşitli kategorilerde yarıştı.

Katılımcılar ve Kategoriler

Yarışlar kapsamında sporcular, "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde mücadele ettiler. İkinci gününde ikinci ve üçüncü tur yarışlarının yapıldığı organizasyon, 1370 metre uzunluğundaki pistte yoğun bir rekabete sahne oldu.

Dereceye Girenler

Yarışların sonuçları da heyecan vericiydi; micro kategorisinde Zayn Sofuoğlu, mini kategorisinde Can Özler, junior kategorisinde Turhan Erin Ünlüdoğan, senior kategorisinde Eyüp Yağız Tekşan, master kategorisinde Murathan Gür ve senior kadın kategorisinde Zeynep Çukurova birinci olarak sıralandılar.

Ödül Töreni

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde; CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.