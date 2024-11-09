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Mourinho, AZ Alkmaar Yenilgisinin Sorumluluğunu Üstlendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, AZ Alkmaar galibiyetinin ardından takımın kötü performansını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:42
Mourinho, AZ Alkmaar Yenilgisinin Sorumluluğunu Üstlendi

Mourinho: "Bugüne Kadarki En Kötü Maçımız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar karşısında alınan yenilginin sorumluluğunu üstlendi. Kısa süre önce FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Geldiğimden beri en kötü performansımız diyebilirim. Gerçekten çok kötü bir maçtı" ifadelerini kullandı.

Takımın Duygu Durumu ve Performans

Mourinho, takımın önceki maçtaki duygu patlamasının, AZ Alkmaar maçına konsantre olma üzerindeki etkisini vurguladı. "Sanki takım o halden çok fazla toparlanamamıştı" diyen Portekizli teknik adam, hazırlık sürecinin yeterli olduğuna inandığını ancak oyuncuların yaşadığı psikolojik durumu da önemli bir etken olarak belirtti.

Kadro Eksiklikleri

Mourinho, takımda yaşanan sakatlık sorunlarına da dikkat çekerek, Kostic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi önemli oyuncuların eksikliğinin belirleyici olduğunu ifade etti.

PFDK Cezası Hakkında Açıklama

Mourinho, PFDK'nın verdiği 1 maçlık ceza hakkında da düşüncelerini paylaştı. "Sebebini ve nedenini anlamak istiyorum" diyerek açıklamaların yetersiz olduğunu belirtti. Maç sonrası kutlama ve VAR hakemine yönelik eleştirileri nedeniyle ceza aldığını hatırlatan Mourinho, niyetinin ofansif bir hareket yapmak olmadığını söyledi.

Sivasspor Maçının Önemi

Mourinho, Sivasspor maçı için de öncelikli hedefin galibiyet olduğunu vurguladı. "Her maç kazanamadığımızda bunu puan kaybı olarak değerlendiriyoruz. Kazanmak istiyoruz" dedi. Takımının, maçtaki motivasyonu hissetmesi gerektiğini ve kendi oyun stilini sahaya yansıtarak galip gelmeleri gerektiğini belirtti.

Türk Futboluna Dair Düşünceleri

Mourinho, Türk futboluyla ilgili daha önceki ifadelerinin kendisini de mutlu etmediğini dile getirerek, "Ben Türk ligi için çalışmak istiyorum ama her şeyden önce Fenerbahçe için" dedi. Futbolun daha iyiye gitmesi adına değişim gerektiğini vurgulayan Mourinho, Türk futbolunun potansiyelinin altını çizdi.

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