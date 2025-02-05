Mourinho: "Bir Üst Tura Yükselmek İçin 6 Puan Yeterli Değil"

Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi 5-0 Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. maçında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup ederek 6 puana ulaştı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Bir üst tura yükselmek için 6 puanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Önümüzde ciddi bir maçımız daha var," dedi.

Mourinho'nun Değerlendirmeleri

Ülker Stadı'nda gerçekleştirdiği açıklamalarda Mourinho, fazla süre bulamayan oyuncuların kupadaki maçları iyi değerlendirdiklerini ifade etti. "Kupada oynanan iki maçın zorluk derecesi yüksek değil, ama oyuncular bunları ciddiye aldı," diyen Mourinho, Gaziantep FK maçı için de bir hedef belirledi.

Sakatlıklar ve UEFA Listesi Açıklaması

Mourinho, UEFA'ya verilecek yeni liste için sakat oyuncuları beklemeleri gerektiğini belirtti. "Bugün 3 sakatlık yaşadık. Djiku ve Yusuf, UEFA listesindeydiler. Diego Carlos'un durumunu bilmiyorum. Eğer uzun bir sakatlık yaşadıysa, listede olmayacak. Mimovic'in ise herhangi bir listede olacağını düşünmüyorum çünkü Türkiye'de 14 yabancı yazabiliyorsunuz," dedi ve Mimovic hakkında çıkan kiralık transfer iddialarıyla ilgili bilgisinin olmadığını vurguladı.

Farklı Kadro Tercihinin Nedeni

Mourinho, her maçta farklı bir 11 oyuncusuyla sahaya çıkmasının sebebini şöyle açıkladı: "Eğer hep aynı 11'le oynarsam, sizler bana oynamayan oyuncuları soracaksınız. Bu durum, elimdeki oyunculara güvenmiyor gibi algılanabilir. Her maç aynı 11'le oynarsam, takımı 2'ye bölmüş olurum."

Takımın İkinci Yarı Performansı

Sakat oyuncular Dominik Livakovic ve Mert Müldür hakkında ise zorluklar olduğunu söyleyen Mourinho, takımın ikinci yarılarda sergilediği performansa dikkat çekti. Rakiplerin ilk yarıda kompakt oynadığını belirten Mourinho, "Fenerbahçe'nin iyi bir hocası var, devre arasında takımı yukarıya çıkarabiliyor. İkinci yarılarda boşluklar buluyoruz," ifadelerini kullandı.