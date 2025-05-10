Mourinho'dan Hakem Eleştirisi: 'Maç 1-0'ken Her Şeye Karar Verilmişti'

Mourinho'dan Sert Hakem Eleştirisi

Trend yol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başak şehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada hakemlerin kararlarına sert eleştirilerde bulundu.

‘Her Şeye Karar Verilmişti’

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, "Bugünkü maçta bile maç 1-0 iken her şeye karar verilmişti." diyerek hakem yönetimini sorguladı.

VAR ve Hakem Tartışması

Mourinho, VAR hakemi Burak Pakkan'ın penaltı pozisyonunu izlemek üzere orta hakemi çağırmasına dikkat çekti. "Uluslararası VAR hakemi, monitörden penaltıyı izlemesi için orta hakemi çağırdı. O an aksiyon içinde hakem durumu görmemiş olabilir ama UEFA'da pek çok maçta görev almış uluslararası VAR hakemine 'Görüşürüz, sen yanlışsın, ben doğruyum.' diyerek penaltıyı vermeyip maçı devam ettirmesi, bu sezon kaç kez oldu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Takım ve Gelecek Soruları

Gelecek sezon Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağıyla ilgili bir soruyla karşılaşan Mourinho, "Bu soruyu anlamadım." diyerek geçiştirdi. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili soruya da ilginç bir yanıt veren Mourinho, "25 tane bozuk param var, bunları havaya atıyorum ve masanın üzerinde kalan bozuk paralardaki oyuncular oynuyor, yere düşen bozuk paralardaki oyuncular kulübede oluyor." dedi.

Mourinho, futboldaki kararların çeşitliliği ve dinamikliği karşısında, takımı hakkında konuşmak istediğini vurgulayarak, "Bu yüzden bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Ben sadece takımım hakkında konuşmak istiyorum." şeklinde ekledi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.