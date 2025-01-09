Mourinho'dan Kasımpaşa Maçı Sonrası Açıklamalar: 'İstanbul'da Tsunami Etkisi Olur dedim!'

Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımın durumuyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

''Bu Maçı Kazanamazsak İstanbul'da Tsunami Olur''

Mourinho, karşılaşma öncesinde oyuncularına verdiği mesajdan bahsetti: "Oyuncularıma, 'Bu maçı kazanamazsak İstanbul'da tsunami etkisi olur' dedim. Zira yapmamız gereken şey maçı kazanmak ve genç oyunculara saygı duymaktı." dedi.

Kasımpaşa'ya Övgü

Kasımpaşa'nın kadrosunun tamamının genç oyunculardan oluşmasının kendileri için farklı bir deneyim olduğunu belirten Mourinho, "Organize bir oyun sergilediler. İyi bir takım. Umarım bu turnuvada bu oyunculara fırsat vermeye devam ederler. Onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yusuf Akçiçek'in Potansiyeli

Mourinho, genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek hakkında da düşündüklerini dile getirerek, "Potansiyeli olan iyi bir genç oyuncu. Mental kısmı önemli. Yusuf'un geleceği olduğunu düşünüyorum. Her gün öğreniyor ve kendisine verilen her şeyi alabiliyor." şeklinde konuştu.

Yabancı VAR Hakemi Uygulaması Üzerine

Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya aldığı geçici yabancı VAR hakemi konusunda Mourinho, "Öncekinden kötü olamaz. Daha da kötü olması imkansız. Pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim." sözlerini sarf etti.

Transfer Gündemi ve Savunma Takviyesi

Başkan Ali Koç'un transfer dönemi hakkında yaptığı açıklamaları değerlendiren Mourinho, "Durum çok bariz. Becao ve Oosterwolde sezonu kapattı. Elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf var. Başkanımız da transferde ana odağın neresi olduğunu belirtti." diyerek, takımdaki durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Mourinho'dan Özür

Son olarak, Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynanan maç sonrası muhabir Onur Çubukçu'dan özür dileyen Mourinho, "Sen iyi bir gazeteci ve insansın. Senden özür diliyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.