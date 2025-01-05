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Mourinho İsyan Etti: Hakem Kararları Takımımı Etkiliyor

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçının ardından hakem kararlarını eleştirerek, bu durumun oyuncularını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 22:19
Mourinho İsyan Etti: Hakem Kararları Takımımı Etkiliyor

Fenerbahçe'nin Galibiyeti ve Mourinho'nun Açıklamaları

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonrasında gerçekleşen basın toplantısında Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, hakem kararlarının oyuncuları üzerinde olumsuz bir etki yarattığını ifade etti.

Hakem Kararları ve Takım Dinamiği

Ülker Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından Portekizli teknik adam, rakiplerin kendilerine karşı nasıl oynayacaklarını bildiklerini belirtti. Mourinho, son iki maçta rakip ekiplerin gösterilmeyen 5 kırmızı kartını hatırlatarak, “Hakem kararlarını sadece benim oyuncularım değil, aslında rakipler de görüyor.” dedi.

Mourinho, takımı adına mücadele eden oyuncularını övmesine rağmen, alanda eksik son paslarla çok daha fazla gol atabilecek pozisyonları kaçırdıklarını vurguladı. “Bugün 5-6-7 gol atabilirdik,” ifadesiyle, oyuncularının sahaya koyduğu özveriyi öne çıkardı.

Savaşmak Zorundayız

Mourinho, spor medyasını takip etmediğini belirterek, 35 yıllık futbol kariyerinde benzer bir durumu daha önce görmediğini dile getirdi ve “Bu lig benim ligim, minimum 2 yıl burada kalacağım,” ifadelerini kullandı. Fakat bunun bireysel bir kulübün çözebileceği bir mesele olmadığını vurguladı.

Mourinho, oyuncularına yönelik olumsuz tepkilerle ilgili olarak, “Beni en çok üzen şey, oyuncularıma gösterilen tepkiler.” sözleriyle bu konudaki kaygılarını dile getirdi.

Liderle Arayı Kapatmak

Sözlerini, 8 puan farkla ilgili düşüncelerini dile getirerek sonlandırdı. “Farkı kapatabilmemiz için maçları kazanmamız gerekiyor,” diyen Mourinho, liderin puan kaybetmesi gerektiğini de belirtti. Son olarak, “Kazanmanın en kötüsü, bir şeyleri geride bırakmamız gerektiği anlamına geliyor,” diyerek skandal terimini vurguladı.

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