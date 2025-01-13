Mourinho: Türkiye'deki Maçlar Bu Kalitede Olmuyor

Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 yendiği maç sonrası Mourinho, Türkiye'deki maçların kalitesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 23:50
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:50
Mourinho: Türkiye'deki Maçlar Bu Kalitede Olmuyor

Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet elde eden Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Şu çok üzücü ki Türkiye'de çok fazla maç bugünkü gibi olmuyor. Bu kalitede, bu çekişmede, bu adalette olmuyor. Bugünkü maç çok iyi bir maçtı." dedi.

Mourinho'dan Hakem Eleştirisine Yanıt

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz'ın hakemlere yönelik eleştirilerine yanıt vererek, "Hakem hakkında şikayet ettiyse kendisi yanılıyor. Çünkü hafta boyunca, 'Beraberlik için dua etmemiz gerekiyor, bir puan bizim için iyi olur.' demişti ama bugün takımı sıfır puan aldı." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın Zorluğunu Vurguladı

Mourinho, karşılaşmanın her iki takım için zorlu geçtiğini belirtti ve rakip takımı tebrik etti. "İyi bir takım, agresif, tempolu bir oyun oynuyorlar. Fikirleri var. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Aynı zamanda korkmadan risk alabiliyorlar." dedi.

Transfer Hedefleri ve Stoper Açığı

Mourinho, transfer döneminde önceliklerinin stoperde olduğunu söyleyerek, "Çünkü 2 stoperimizi kaybettik ve bunlar sezon boyu sürecek uzun sakatlıklar. Dolayısıyla o pozisyonda eksiğimiz var ve önümüzde çok fazla maç var." ifadelerini kullandı. Başkan ve yönetimle bu konuda çalışıldığını vurgulayan Mourinho, "Bu stoper olurdu." diyerek, stoper transferinin önemine dikkat çekti.

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