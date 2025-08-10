DOLAR
MTB Eliminator Dünya Kupası Sakarya'da Gerçekleşti

Sakarya'da düzenlenen MTB Eliminator Dünya Kupası'nda Sloven Jakub Klemencic ve Alman Marion Fromberger şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 23:18
MTB Eliminator Dünya Kupası Sakarya'da Gerçekleşti

MTB Eliminator Dünya Kupası Sakarya'da Düzenlendi

Dağ Bisikleti MTB Eliminator Dünya Kupası, Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 20 ülkeden 100'ü aşkın sporcu katıldı.

Şampiyonlar Belli Oldu

Yarışların heyecanında erkekler kategorisinde Sloven Jakub Klemencic birinci olurken, onu Alman Simon Gegenheimer ikinci ve Hollandalı Jeroen Van Eck üçüncü olarak takip etti. Kadınlar kategorisinde ise zafer Almanya'dan Marion Fromberger'in oldu, Ukraynalı Mariia Sukhopalova ikincilik, Hollandalı Didi De Viries ise üçüncülük elde etti.

Ödül Törenine Bakan Bak Katıldı

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi. Bakan Bak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Sakarya'nın spor şehri olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı.

Bakan Bak, Türkiye'nin en modern kano ve kürek tesislerinin Sakarya'da inşa edileceğini de belirterek; "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporu desteklemesiyle birlikte Türkiye sporda devrim yaşıyor. Ülkemizin dört bir yanına en modern stadyumlar, kapalı spor tesisleri ve yüzme havuzları inşa ediliyor. Bisiklet sporu da Türkiye'de hızla gelişiyor," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Eğlence Dolu Anlar

Yarış sonrası ünlü şarkıcı Emre Fel konser vererek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Ayrıca etkinliğe katılanlar arasında düzenlenen çekilişle 54 kişiye bisiklet hediye edildi.

Dağ Bisikleti MTB Eliminator Dünya Kupası, Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 20 ülkeden 100'ü aşkın sporcu katıldı.

