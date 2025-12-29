DOLAR
Muğla'da U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası: Genç Yıldızlar Kupalarına Kavuştu

Muğla'da düzenlenen U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Ula Akyaka ve Menteşe parkurlarında tamamlandı; ödüller Vali Dr. İdris Akbıyık tarafından verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:56
Muğla'da U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası: Genç Yıldızlar Kupalarına Kavuştu

Muğla'da U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası kupalarla sonlandı

Doğayla iç içe geçen mücadelelerin ardından U14 Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Muğla'nın eşsiz rotalarında gerçekleştirilen yarışların ardından ödül töreniyle sona erdi. Genç sporcular hem parkur bilgilerini hem de hızlarını konuşturdu.

Parkurlar ve zorlu mücadele

Turnuva, Türkiye Oryantiring Federasyonu faaliyet programı kapsamında yapıldı. Yarışmacılar Ula Akyaka ve Muğla Menteşe parkurlarında ter döktü. Strateji, hız ve odaklanmanın ön planda olduğu etaplarda genç yetenekler, hedef noktalarını en kısa sürede bulabilmek için kıyasıya rekabet etti.

Ödül töreni Menteşe'de yapıldı

Müsabakaların ardından ödül töreni, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan Menteşe Spor Salonu'nda düzenlendi. Törene Vali Dr. İdris Akbıyık, il protokolü, sporcular, antrenörler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Akbıyık, dereceye giren sporcuları tek tek tebrik ederek kupa ve madalyalarını takdim etti.

Tebrikler ve kapanış

Organizasyon, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. Yapılan açıklamada; turnuva boyunca centilmence mücadele eden tüm sporcular, onları hazırlayan antrenörler ve organizasyonda emeği geçen personele teşekkür edilerek başarıları takdir edildi.

