Muğla'nın 'Altın Kızları' U-13 Türkiye Şampiyonu

Samsun'daki 2025 Salon U-13 Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi U-13 takımı birinci oldu; Zeynep Sare Akarca bireyselde bronz kazandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:55
Muğla'nın 'Altın Kızları' Samsun'da Türkiye Şampiyonu Oldu

Şampiyonluk ve madalya

Samsun’da gerçekleştirilen 2025 Salon U-13 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü okçuları başarılı sonuçlar elde etti. Esma Kuş, Zeynep Sare Akarca ve Aysima Aslandan oluşan Büyükşehir U-13 takımı Türkiye Şampiyonu olarak Muğla’ya büyük gurur yaşattı. Ayrıca Zeynep Sare Akarca bireysel kategoride bronz madalyanın da sahibi oldu.

Antrenör ve kulüp başarısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün başarılı okçuları, antrenörleri Dr. Ejder Sözen liderliğinde ulusal ve uluslararası turnuvalarda dikkat çekici performanslarını sürdürüyor. Turnuvaya toplam 151 kulüp ve 1242 sporcu katıldı.

Kutlama ve takdir

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras okçulukta Türkiye Şampiyonu olan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularını ve yeni nesile okçuluk sporunu sevdiren, ulusal, uluslararası turnuvalarda ülkemizi ve Muğla’mızı gururlandıran sporcular yetiştiren, Şeref Diploması ödülüne layık görülen antrenör Dr. Ejder Sözeni kutladı.

Başkan Aras; "Muğla’mızın Yatağan ilçesindeki bir mahallede okçuluk sporunu başlatan ve o mahallenin çocuklarından dünya şampiyonu sporcular çıkaran Dr. Ejder Sözen hocamızı bir kez daha kutluyor, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Şeref Diploması ödülü için de tebrik ediyorum. Ejder Sözen’in kararlılığı, azmi ve çalışkanlığı sayesinde Muğla’mızın çocukları okçulukta tarih yazarken yeni nesillere de örnek olmaya devam ediyor. Bu jenerasyonun en küçükleri Samsun’da düzenlenen şampiyonada Türkiye Şampiyonu oldular ve Muğla’mızı bir kez daha gururlandırdılar. Antrenörümüz Ejder Sözen’in öğrencileri, Türkiye Şampiyonu Altın Kızlarımız Esma, Zeynep, Aysima’dan oluşan Makaralı Yay Takımı’mızla gurur duyuyor ve bizlere bu sevinci yaşattıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

