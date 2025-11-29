Muğla Ula'da Kros Heyecanı: 130 Sporcu İl Birinciliği İçin Yarıştı

Müsabakalar Ula Parkurunda Tamamlandı

Muğla’nın Ula ilçesindeki kros parkuru, Okul Sporları Yıldızlar ve Gençler Kros İl Birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yaparak heyecan dolu anlara sahne oldu.

İl genelinden toplam 130 sporcu yarışlara katılarak bölge birinciliğine gitme hakkı için kıyasıya mücadele etti. Gençler ve yıldızlar kategorilerinde koşulan yarışlar, sporcuların azim ve dayanıklılığını ortaya koydu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dereceye giren tüm sporcular tebrik edildi ve Muğla’yı temsil edecekleri Bölge Birinciliği müsabakalarında başarı dilendi.

