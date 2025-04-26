DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 -0,11%
BITCOIN
3.621.176,58 0,63%

Muğlaspor, 9 Yıl Aradan Sonra TFF 2. Lig'e Yükseldi

Muğlaspor, 9 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşadı ve şampiyonluk kupasını aldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 19:43
Muğlaspor, 9 Yıl Aradan Sonra TFF 2. Lig'e Yükseldi

Muğlaspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayarak 9 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükseldi. Güzelliklerle dolu bu zafer, sahasında oynadığı Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçıyla taçlandı.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Silivrispor'u 4-0 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, 19 yıl aradan sonra Türkiye'nin ikinci ligine katılma hakkı kazanmış oldu.

Sezonun son karşılaşmasında, bugün sahasında karşılaştığı Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile 3-0 mağlup olmasına rağmen, şampiyonluk kupası için büyük bir coşku yaşandı.

Kupa Töreni Coşkusu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni, Muğlaspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi şerefine kutlandı. Şampiyonluk mutluluğunu taraftarlarıyla paylaşan Muğlasporlu oyuncular, eksiksiz bir törenle kupalarını aldılar.

Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, şampiyonluğun Muğla’ya hayırlı olmasını dileyerek, "Burada destan yazıldı. İmkansızlıklara rağmen şampiyonluk elde edildi. Hedef 1. Lig. Muğlamıza şampiyonluk yakışır," dedi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ise, kupayı vermenin kendisine nasip olduğunu ifade ederek, şampiyonluğu tüm taraftarlara armağan ettiğini belirtti.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç da, Muğla’ya şampiyonluğun çok yakıştığını vurguladı ve zorlu bir süreci geride bırakarak bu başarıyı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Muğlaspor Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulübe destek veren isimler, Vali İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından madalyaları ile ödüllendirildi. Takım, şampiyonluk kupasını taraftarlar ve protokol üyeleri ile birlikte kaldırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayan Muğlaspor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı...

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayan Muğlaspor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Ligin 32. haftasında deplasmanda Silivrispor’u 4-0 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, bu galibiyetle 19 yıl aradan sonra TFF 2. Lig’e yükselme hakkı kazandı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayan Muğlaspor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı...

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayan Muğlaspor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Ligin 32. haftasında deplasmanda Silivrispor’u 4-0 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, bu galibiyetle 19 yıl aradan sonra TFF 2. Lig’e yükselme hakkı kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğlaspor, 9 Yıl Aradan Sonra TFF 2. Lig'e Yükseldi
2
Rıza Çalımbay, Sivasspor'un Antalyaspor zaferini değerlendirdi
3
Emre Belözoğlu: "Sivasspor Galibiyeti Hak Etti"
4
Türkiye Süpermoto Şampiyonası Uşak'ta Start Aldı
5
Denizlispor, Profesyonel Liglere Veda Etti
6
Colovray Spor Merkezi'nde UEFA Gençlik Ligi Hazırlıkları Tamamlandı
7
Galatasaray'dan Kalan Maçlara Final Havasında Hazırlık

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor