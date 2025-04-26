Muğlaspor, 9 Yıl Aradan Sonra TFF 2. Lig'e Yükseldi

Muğlaspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonu şampiyon olarak tamamlayarak 9 yıl aradan sonra TFF 2. Lig'e yükseldi. Güzelliklerle dolu bu zafer, sahasında oynadığı Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor maçıyla taçlandı.

Ligin 32. haftasında deplasmanda Silivrispor'u 4-0 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, 19 yıl aradan sonra Türkiye'nin ikinci ligine katılma hakkı kazanmış oldu.

Sezonun son karşılaşmasında, bugün sahasında karşılaştığı Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile 3-0 mağlup olmasına rağmen, şampiyonluk kupası için büyük bir coşku yaşandı.

Kupa Töreni Coşkusu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa töreni, Muğlaspor'un TFF 2. Lig'e yükselmesi şerefine kutlandı. Şampiyonluk mutluluğunu taraftarlarıyla paylaşan Muğlasporlu oyuncular, eksiksiz bir törenle kupalarını aldılar.

Törende konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, şampiyonluğun Muğla’ya hayırlı olmasını dileyerek, "Burada destan yazıldı. İmkansızlıklara rağmen şampiyonluk elde edildi. Hedef 1. Lig. Muğlamıza şampiyonluk yakışır," dedi.

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan ise, kupayı vermenin kendisine nasip olduğunu ifade ederek, şampiyonluğu tüm taraftarlara armağan ettiğini belirtti.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç da, Muğla’ya şampiyonluğun çok yakıştığını vurguladı ve zorlu bir süreci geride bırakarak bu başarıyı kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Muğlaspor Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet, futbolcular ve kulübe destek veren isimler, Vali İdris Akbıyık ve protokol üyeleri tarafından madalyaları ile ödüllendirildi. Takım, şampiyonluk kupasını taraftarlar ve protokol üyeleri ile birlikte kaldırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayan Muğlaspor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Ligin 32. haftasında deplasmanda Silivrispor’u 4-0 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, bu galibiyetle 19 yıl aradan sonra TFF 2. Lig’e yükselme hakkı kazandı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonu şampiyon tamamlayan Muğlaspor, sahasında Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Ligin 32. haftasında deplasmanda Silivrispor’u 4-0 mağlup eden yeşil-beyazlı ekip, bu galibiyetle 19 yıl aradan sonra TFF 2. Lig’e yükselme hakkı kazandı.