Muğlaspor Başkanı Kıyanç: Disiplin Sevkleri Dondurulmalı

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, PFDK'ye sevk edilen 10 futbolcu için disiplin sevklerinin usul gerekçesiyle dondurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 17:40
Kulüp binasında açıklama: "Temiz bir futbol için sonuna kadar arkasındayız"

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 10 futbolcusuyla ilgili kulüp binasında basın açıklaması yaptı. Kıyanç, hem Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini vurguladı hem de soruşturmanın yürütülme biçimine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

"Temiz bir futbol için sonuna kadar arkasındayız"

Kıyanç, "Türkiye’de temiz bir futbolu en çok isteyen kulüplerin başında Muğlaspor geliyor. Hatta belki de ilk üçte birinci sıradayız. Bu sürecin sonuna kadar arkasındayız. Amacımız, Türk futbolunun daha temiz bir yapıya kavuşmasıdır. Bunun için her türlü bedeli ödemeye, her türlü sorumluluğu almaya hazırız. 48 saat içinde savunma verilmesi gerekiyordu. Üç avukatla birlikte kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Futbolcularımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda şunu gördük: Türk futbolunda yürütülen bu bahis soruşturması, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden oldu. Türkiye’de bahis oynamak yasal. Üstelik federasyonun ana sponsorlarının büyük kısmı da bahis firmaları. Burada suç olan, futbolcuların bahis oynaması. Bu bir disiplin suçudur; evet, yanlış, eksik ve kusurdur. Önce bunu kabul edelim. Ancak bir futbolcu bahis oynadı diye hemen maçlara etki ettiğini söylemek doğru değildir. Eğer böyle bir etki varsa, zaten bu şike kapsamına girer ve savcılık konusu olur. Şu anda soruşturmada tespit edilen 1024 futbolcu ve hakem var. Bu kişiler, kendi TC kimlik numaralarıyla bahis firmalarına üye olmuşlar. İllegal bahis değil, herkesin telefonundan girebildiği yasal bahis siteleri. Buradaki asıl amaç, Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi, ‘kaçak bahis’ ile mücadeledir. Biz araştırmalarımızı tamamladıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hacıosmanoğlu ve yönetimi ile 3,5 saatlik bir toplantı gerçekleştirdik. Futbolcularımızın beyanlarına güvendik. Türkiye’de 2. ve 3. ligdeki futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Onların suçu kanıtlanmadığı sürece kimsenin suçlayıcı bir dil kullanmaması gerektiğini söyledik" dedi.

Başkan Kıyanç açıklamasını, "Usul sebebi ile disiplin sevkleri dondurulmalı. Kapsamlı bir soruşturma yürütüldükten sonra sevk gerekiyorsa sevklerin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum" şeklinde sürdürdü.

