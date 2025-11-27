Murat Aksu Yeniden Başkan: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 17. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da

TMPK 17. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı; Murat Aksu tüm oylarla yeniden başkan seçildi, Paris 2024 başarıları ve 2024-2028 Stratejik Planı ele alındı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 18:32
Murat Aksu Yeniden Başkan: Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 17. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 17. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da gerçekleştirildi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) 17. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da üyelerinin katılımıyla yapıldı. Genel Kurul sonucunda Murat Aksu yeniden başkan seçildi.

Genel Kurulda ele alınan başlıca konular

Toplantıda geçtiğimiz döneme ilişkin faaliyetler üyelerle paylaşıldı. Paralimpik Hareketin Türkiye’de geldiği nokta, Paris 2024’te elde edilen tarihi başarılar ve 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca ulusal ve uluslararası gelişmeler, komitenin kurumsal kapasite artırımı çalışmaları ile gelecek dönemin öncelikli hedefleri katılımcılara aktarıldı.

Seçim ve başkanın mesajı

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Murat Aksu, katılan üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden başkan seçildi ve güven tazeledi. Başkan Aksu yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye’nin Paralimpik sporlarda yükselen ivmesini daha da güçlendirmek adına tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu; Abdulkerim Merdan Araz; Gülboy Yakuboğlu; İbrahim Gümüşdal; İbrahim Halil Korkmaz; Mehmet Kocatepe; Ümit Deniz Kurt; Zümrüt Yezdani Kedik.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Ali Koray Büyükasar; Eda Elif Özbek; Kürşad Badem; Meral Canlı; Necmettin Aydın; Nesim Turan; Osman Ertöz.

Sicil ve Disiplin Kurulu

Asil üyeler: Abubekir Özcan - Başkan; Ömer Emre Kaynak; Numan Akpınar.

Yedek üyeler: Bekir Baran Oruç; Cevher Sönmez; Kübra Dursun.

Denetleme Kurulu

Asil üyeler: Ahmet Cihat Kumuşoğlu - Başkan; Ali Evren Doğru; Belkıs Aktürk.

Yedek üyeler: Ahmet Özcan; Nabi Oruç; Selim Kara.

