Murat Şahin: 'Hak Edilmiş Bir Galibiyet Aldık'

Atakaş Hatayspor'un Başarılı Zaferi

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, galibiyetin hakkını verdiklerini belirtti.

Galibiyet İçin Üstün Çaba

Şahin, böylesi zorlu bir deplasmanda elde edilen galibiyetin önemine değinerek, "Bu galibiyet bize ihtiyaç duyduğumuz bir moral kaynağı oldu. Takımın mücadelesinden ve oyunundan son derece memnunum." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda daha fazla savunmaya çekilmiş gibi göründüklerini belirten Şahin, maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu vurguladı. "Bence hak edilmiş bir galibiyetti. Oyuncularıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum," diye ekledi.

Gelecek Maçların Önemi

Şahin, daha önce iyi maçlar oynadıklarını ancak bunları sonuca yansıtamadıklarını ifade ederek, "Bugün sonuca yansıttık. Ligde kalabilmek için galibiyetleri sürekli hale getirmemiz gerekiyor," dedi. Önümüzdeki hafta oynayacakları Sivasspor maçının da kritik bir önem taşıdığını belirten Şahin, "Bu maç, final maçı gibi oldu. Puan alarak yukarılara tırmanmalıyız," şeklinde konuştu.