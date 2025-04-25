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Murat Şahin: Hatayspor Gelecek Sezonda Süper Lig'e Yükselmek İçin Savaşacak

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Beşiktaş maçının ardından gelecek sezon için önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 22:52
Murat Şahin: Hatayspor Gelecek Sezonda Süper Lig'e Yükselmek İçin Savaşacak

Hatayspor'un Gelecek Sezon Hedefi: Süper Lig'e Dönüş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 5-1 yenilerek küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Murat Şahin, gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek için kararlı bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, “Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, inşallah sezonu istedikleri yerde bitirirler. Hatayspor olarak Kayserispor maçından sonra hemen hemen tüm maçlarda iyi oynamamıza rağmen kırılma anlarında sıkıntı yaşadık. Oyuncularımızın ligde iddiamızın düşmesinden sonra kırılmalar yaşadı.” dedi.

Şahin, Beşiktaş karşısında 2-1'e kadar memnuniyet verici bir şekilde oynadıklarını belirtmiş, ancak sonrası için “Oyun disiplinini bırakarak Beşiktaş'a oyunu vermemizin sonucunda skor 5-1'e geldi.” şeklinde konuştu.

Mersin'de Oynama Zorluğu

Teknik direktör, Hatayspor'un maçlarını Mersin'de oynamalarının kendilerine zorluk yarattığını vurguladı. “Bizim için en büyük sıkıntı Mersin'de oynamamız. Seyircimizle oynayamıyoruz. Oyuncularımız kendi şehirlerinin takımı olduğunu hissedemiyorlar.” diyerek bu durumun olumsuz etkilerini dile getirdi.

İlerleyen dönemlerde İskenderun'da oynama planlarının olduğunu kaydeden Şahin, “Futbol bir gösteri oyunudur. Bunun için de seyirci lazım.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Son olarak kalan 5 maçı en iyi şekilde bitirip, gelecek sezon için hazırlıkların süreceğini belirterek, “Oyuncularımızla ilgili tasarruflarımız olacak.” ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor takımları Tüpraş Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor takımları Tüpraş Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında, Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor takımları Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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