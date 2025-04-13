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Murat Şahin: "İkinci yarı oyunumuz bize yakışmadı"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Gaziantep FK maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 20:52
Murat Şahin: "İkinci yarı oyunumuz bize yakışmadı"

Atakaş Hatayspor'un Hedefi Puan Almak Ama Olduğu Gibi Değil

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, karşılaşmanın ardından yapılan basın toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Maçın başında, puan veya puanlar almak üzere sahaya çıktıklarını belirten Şahin, bunu başaramadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

İlk Yarının Performansı Yetersiz

Şahin, maçın ilk yarısında ekibinin iyi bir performans sergilediğini ve soyunma odasına 1-0 önde gidebilmeyi umduklarını söyledi. Ancak, ilk yarının bitimine sadece 10 saniye kala yedikleri golün, takım üzerinde bir kırılganlık yarattığını düşündüğünü belirtti.

İkinci Yarının Değerlendirmesi

İkinci yarıda sergilenen oyunun kendilerine yakışmadığını dile getiren Şahin, "O oyunla maçı kaybetmeyi hak ettik" dedi. Maç öncesindeki hedeflerinin puan almak olduğunu kaydeden teknik direktör, gelecekteki maçlarında daha iyi oynayarak yollarına devam edeceklerini vurguladı.

Sonuç olarak, Selçuk İnan ve Gaziantep ekibini galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Murat Şahin, takımının ilerisi için umutlu olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Gaziantep Büyükşehir...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştı. Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Gaziantep Büyükşehir...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Atakaş Hatayspor, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaştı. Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklama yaptı.

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