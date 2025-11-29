Muş Spor Kulübü 5-0 Yeni Mersin İdman Yurdu | TFF 2. Lig

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Muş Spor Kulübü, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu sahasında 5-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 16:44
Muş Spor Kulübü sahasında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 5-0 yendi

Maç Detayları

Stat: Muş Şehir
Hakemler: Erdem Demirtaş, Alişan Küçükkoçak, Yusuf Ökmen

Kadro Özetleri

Muş Spor Kulübü: Enes Çetin, Muhammet Fatih Yıldırım, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Erkam Reşmen, Cumali Bişi, Bilal Budak (Oğuahan Akgün dk. 72), Ayetullah Korkmazer (Emirhan Karagülle dk. 66), Ersel Aslıyüksek (Stanley Nka Ohawuchi dk. 66), Onur Ramazan Toprak, Halil Yılmaz

Yeni Mersin İdman Yurdu: Yavuz Buğra Boyar, Koray Baykara, Abdullah Ersin (Yusuf Ozabaci dk. 69), Yusuf Arslan (Alim Toprak Arica dk. 89), Aslan Gök, Furkan Güneş, Rohat Ağca (Muhammed Yasir Gül dk. 75), Ümitcan Ekşi (Mehmetcan Yapal dk. 89), Ahmet Mumin Papaker, Muhammet Ali Güney, C. Jakob Aydemir

Goller

Goller: Erkam Reşmen (dk. 34), Ersel Aslıyüksek (dk. 52, 64), Bilal Budak (dk. 60), Emirhan Karagülle (dk. 90+2) (Muş Spor Kulübü)

Sarı Kartlar

Sarı kartlar: Yusuf arslan, Ali Toprak Arica (Yeni Mersin İdman Yurdu)

