Muş'ta Karate Antrenörleri Geleceğin Şampiyonlarını Yetiştiriyor

Muş'ta Karate Eğitimi ve Şampiyonlar Yetiştirme

Muş'ta Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate eğitimi vererek geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor.

Başarının Arkasındaki Çalışmalar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ferhatoğlu çifti, 7 yıldır çocuklara karate öğretme konusunda azimli bir şekilde çalışıyor. Kentin kapalı spor salonunda her gün eğitim alan 350 çocuk, 15-18 Ağustos tarihlerinde Sivas'ta gerçekleştirilecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ile milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Spor ve Ahlakın Birlikte Öğretimi

Aydan Ferhatoğlu, eşiyle birlikte çok sayıda sporcu yetiştirdiklerini söyledi. Çocuklara sadece iyi bir sporcu olmanın değil, ahlaklı bir birey olmanın da önemli olduğunu vurgulayan Ferhatoğlu, "Ailelerle iletişimde kalarak onları sporun içine çekmeye çalışıyoruz. Bu yıl 85 madalya kazandık. Amacımız, Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek sporcular yetiştirmek." şeklinde konuştu.

Topluma Faydası Olan Bireyler Yetiştirmek

Yakup Ferhatoğlu da çocukların topluma faydalı bireyler olarak yetiştirilmesine öncelik verdiklerini ifade etti. Çocukları sıkı antrenmanlarla müsabakalara hazırladıklarını belirten Ferhatoğlu, "Bu yıl birçok uluslararası, ulusal ve bölgesel turnuvaya katıldık. Son olarak Bursa Gemlik'te düzenlenen organizasyonda sporcularımız 10 madalya kazandı. Şimdi hedefimiz, Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olmak." diye ekledi.

Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.

Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.

Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.

Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.

Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.

Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.

Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.

Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.

Muş'ta karate antrenörleri Aydan ve Yakup Ferhatoğlu çifti, 350 çocuğa karate öğretiyor.