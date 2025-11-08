Muş’ta Voleybol Aday Hakem Kursu Başladı — 57 Kursiyer Katıldı

Muş’ta Voleybol Aday Hakem Kursu Başladı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğinde düzenlenen voleybol aday hakem kursu, Gençlik Merkezinde başladı. Kurs 3 gün sürecek ve yaklaşık 57 kursiyer eğitime katıldı.

Kursun Amacı ve İçeriği

Kurs boyunca katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Amaç, voleybol hakemliğine yeni isimler kazandırmak ve hakem havuzunu güçlendirmektir.

Başvuru ve Sınav Bilgileri

Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Üyesi Rıdvan Bozyiğit, kurs hakkında yaptığı değerlendirmede süreçle ilgili bilgi verdi. Bozyiğit, kursun 9 Kasım saat 18.00'de sona ereceğini söyledi ve şu bilgileri paylaştı:

"Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı’ndan talep ettiği aday voleybol hakem kursu için ben ve diğer arkadaşımız Ahmet Çelik ise Diyarbakır’dan, yine Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu üyesi olarak kursa katıldı. Kursumuza 67 kişi başvurdu, ancak ücretini yatırarak katılım sağlayan aday sayısı 57 kişi oldu. Sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar, aday voleybol hakemi olarak görev yapmaya başlayacaklar."

Kursun sonunda yapılacak sınavda başarılı olan adaylar, voleybol hakemi olarak görev alabilecek.

