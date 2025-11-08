Muş’ta Voleybol Aday Hakem Kursu Başladı — 57 Kursiyer Katıldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TVF iş birliğinde düzenlenen 3 günlük voleybol aday hakem kursuna 57 kişi katıldı; kurs 9 Kasım saat 18.00'de sona erecek.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:34
Muş’ta Voleybol Aday Hakem Kursu Başladı — 57 Kursiyer Katıldı

Muş’ta Voleybol Aday Hakem Kursu Başladı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğinde düzenlenen voleybol aday hakem kursu, Gençlik Merkezinde başladı. Kurs 3 gün sürecek ve yaklaşık 57 kursiyer eğitime katıldı.

Kursun Amacı ve İçeriği

Kurs boyunca katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Amaç, voleybol hakemliğine yeni isimler kazandırmak ve hakem havuzunu güçlendirmektir.

Başvuru ve Sınav Bilgileri

Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu Üyesi Rıdvan Bozyiğit, kurs hakkında yaptığı değerlendirmede süreçle ilgili bilgi verdi. Bozyiğit, kursun 9 Kasım saat 18.00'de sona ereceğini söyledi ve şu bilgileri paylaştı:

"Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı’ndan talep ettiği aday voleybol hakem kursu için ben ve diğer arkadaşımız Ahmet Çelik ise Diyarbakır’dan, yine Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu üyesi olarak kursa katıldı. Kursumuza 67 kişi başvurdu, ancak ücretini yatırarak katılım sağlayan aday sayısı 57 kişi oldu. Sınavda 70 puan ve üzeri alan katılımcılar, aday voleybol hakemi olarak görev yapmaya başlayacaklar."

Kursun sonunda yapılacak sınavda başarılı olan adaylar, voleybol hakemi olarak görev alabilecek.

MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN...

MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN VOLEYBOL ADAY HAKEM KURSU BAŞLADI.

MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN...

İLGİLİ HABERLER

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3. Kamu Spor Oyunları Ege Grup Müsabakaları Manisa’da Sona Erdi
2
Aliağa FK 7-1 Adanaspor | TFF 2. Lig Kırmızı Grup 12. Hafta Sürprizi
3
Bandırmaspor 1-0 Boluspor: Gürsel savunmanın önemini vurguladı
4
Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 2-2 Çaykur Rizespor
5
Anıl Demirci: Galibiyet Fırsatlarını Değerlendiremedik | Gaziantep FK 2-2
6
Kocaeli Kadın Basketbol 70-67 Dardanel Çanakkale Belediyespor — KBSL 6. Hafta
7
İlhan Palut: Çaykur Rizespor - Gaziantep FK 2-2, Beraberlik İdeal Sonuç

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00