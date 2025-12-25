DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.757.355,36 -0,17%

Muş Yaygın'a Sentetik Çim Futbol Sahası Yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muş’un Yaygın beldesine sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2’li soyunma odası ve 250 seyirci kapasiteli çelik tribün inşa etmeyi planlıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 08:29
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 08:29
Muş Yaygın'a Sentetik Çim Futbol Sahası Yapılacak

Muş Yaygın'a Sentetik Çim Futbol Sahası Yapılacak

Yerinde inceleme gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Muş’un Yaygın beldesi için planlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahası projesi alanında inceleme yaptı.

İncelemeye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Yaygın Belde Belediye Başkanı Selahattin Yalçın ve Yaygın Spor Kulübü Başkanı Hakim Çalışcı katıldı.

Proje Detayları

Proje kapsamında sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile birlikte 2’li soyunma odası ve 250 seyirci kapasiteli çelik tribün inşa edilmesi planlanıyor.

İncelemeler sonrası konuşan Müdür Kılıç, "Yaygın beldemizde hayata geçirilmesi planlanan bu proje ile gençlerimizin modern ve güvenli bir spor alanına kavuşmasını hedefliyoruz. Sporun tabana yayılması ve yetenekli gençlerimizin desteklenmesi adına bu tür tesisler büyük önem taşıyor" dedi.

Futbol sahasının tamamlanmasıyla Yaygın beldesinde sportif faaliyetlerin artması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve bölge sporuna yeni bir ivme kazandırılması amaçlanıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN MUŞ’UN YAYGIN BELDESİNDE YAPILMASI PLANLANAN SENTETİK ÇİM...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN MUŞ’UN YAYGIN BELDESİNDE YAPILMASI PLANLANAN SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI İÇİN YERİNDE İNCELEME GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN MUŞ’UN YAYGIN BELDESİNDE YAPILMASI PLANLANAN SENTETİK ÇİM...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor 2-1 Eyüpspor
2
Eskiköy: Amacımız ligde kalmak, kupada gençlerle
3
TFF 2. Lig Beyaz Grup: Karaman FK 1-1 Sincan Belediyesi Ankaraspor
4
Muş Yaygın'a Sentetik Çim Futbol Sahası Yapılacak
5
Melikgazi Kayseri 91-72 Dardanel Çanakkale Belediyespor
6
Thomas Reis: Musaba antrenmana gelmedi, davranışları saygısızcaydı
7
Ömer Atiker: Konyaspor’un Sezon Sonu Borcu 2,4 Milyar TL

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı