Muş Yaygın'a Sentetik Çim Futbol Sahası Yapılacak

Yerinde inceleme gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında Muş’un Yaygın beldesi için planlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahası projesi alanında inceleme yaptı.

İncelemeye Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Yaygın Belde Belediye Başkanı Selahattin Yalçın ve Yaygın Spor Kulübü Başkanı Hakim Çalışcı katıldı.

Proje Detayları

Proje kapsamında sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile birlikte 2’li soyunma odası ve 250 seyirci kapasiteli çelik tribün inşa edilmesi planlanıyor.

İncelemeler sonrası konuşan Müdür Kılıç, "Yaygın beldemizde hayata geçirilmesi planlanan bu proje ile gençlerimizin modern ve güvenli bir spor alanına kavuşmasını hedefliyoruz. Sporun tabana yayılması ve yetenekli gençlerimizin desteklenmesi adına bu tür tesisler büyük önem taşıyor" dedi.

Futbol sahasının tamamlanmasıyla Yaygın beldesinde sportif faaliyetlerin artması, gençlerin spora yönlendirilmesi ve bölge sporuna yeni bir ivme kazandırılması amaçlanıyor.

