Aliağa FK, Türkiye Kupası'na 2-2'lik Başlangıç

Aliağa FK, Türkiye Kupası B Grubu'nda Iğdır FK ile 2-2 berabere kalarak kupaya 1 puanla başladı; ikinci maç 14 Ocak'ta Samsunspor ile.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:41
Maç Özeti

Aliağa FK, Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Iğdır FK ile 2-2 berabere kalarak kupaya 1 puanla başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Aliağa FK, tarihinde ilk kez yer aldığı Türkiye Kupası'na puanla başlamayı başardı. B Grubu’nda mücadele eden İzmir temsilcisi, ilk maçında 1. Lig ekibi Iğdır FK ile karşı karşıya geldi.

Sarı-siyahlılar, 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 2-1 geriye düşmesine rağmen 90. dakikada bulduğu golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Aliağa FK, gruptaki ikinci maçta 14 Ocak Çarşamba günü Süper Lig ekibi Samsunspor'u konuk edecek.

Teknik Direktör ve Lig Durumu

Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin'in ligde şampiyonluk hedeflemenin yanı sıra Türkiye Kupası'nda da mümkün olduğunca ilerlemek istediği öğrenildi.

Öte yandan Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 31 puanla 4. sırada girmeyi başardı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

