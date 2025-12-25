Seçim Can Koç Menemen FK'dan ayrıldı — Muşspor'a transfer oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK’da ilk ayrılık resmileşti. Golcü oyuncu Seçim Can Koç, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırarak Muşspor forması giymeye başladı.

Transfer Detayları

Liglerin devre arasına girmesiyle transfer çalışmalarını hızlandıran Menemen FK'da flaş bir gelişme yaşandı. 2024-2025 sezonundan bu yana İzmir temsilcisinin formasını giyen Seçim Can Koç, başka bir TFF 2. Lig takımı olan Muşspor'a transfer oldu.

Seçim Can, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1,5 sezon formasını gururla taşıdığım Menemen FK’ya veda ediyorum. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm teknik ekibe, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımızda olan Menemen FK taraftarına teşekkür ederim. Menemen FK’ya bundan sonraki yolunda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Performans

TFF 2. Lig’in ikinci yarısında Muşspor forması giyecek olan Seçim Can Koç, Menemen FK formasıyla 45 maçta görev alırken 23 gol kaydetti.

